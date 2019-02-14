Госдума: Телефонные террористы все чаще используют анонимайзеры

Телефонные террористы все чаще используют анонимайзеры, обратили внимание в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Депутаты будут изучать необходимость законодательных изменений в этом направлении.

Тема обсуждалась на заседании комитета, куда были приглашены представители МВД и ФСБ. Причиной для встречи, которая прошла по инициативе самих парламентариев, стала очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов в городах России в январе-феврале нынешнего года. Она прокатилась от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.

Как сообщил журналистам глава комитета Василий Пискарев, депутаты убедились, что необходимые следственно-оперативные мероприятия проводятся.

Кроме того, встал вопрос о дальнейшей работе над совершенствованием законодательства. Не исключено, что теперь депутаты займутся анонимайзерами.

"Злоумышленники используют все более современные технические и программные средства, различные анонимайзеры, рассылают электронные письма из анонимных источников", - заявил Пискарев. Он пояснил, что эти граждане действуют в основном из-за рубежа, что усложняет их поиск и привлечение к ответственности.

"Вопрос о необходимости совершенствования законодательства мы продолжим обсуждать с профильными ведомствами", - заключил он.

Напомним, что за телефонный терроризм ранее была ужесточена уголовная ответственность - до 10 лет лишения свободы.