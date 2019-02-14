Госдума вводит штрафы за запуск беспилотников без "прав"

Госдума решила остановить противоправное поведение в воздухе и на воде - финансовые санкции возрастут в разы. Вводится также новый штраф до 2 тысяч рублей для граждан, неправомерно запустивших в небо беспилотники. Правительственный законопроект об этом прошел первое чтение.

Как сообщил депутатам замминистра транспорта Николай Захряпин, необходимость в таких поправках возникла из-за роста нарушений в воздухе и на воде. Так, с 2015 по 2017 годы физлица стали нарушать правила использования неба в два раза активнее, а хозяева беспилотников - в 12,5 раз.

Благодаря законопроекту будет введен штраф за запуск в небо беспилотного воздушного судном без документов на право управления данным типом воздушного судна - от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.

"Нужно иметь необходимые разрешительные документы, позволяющие эксплуатировать это воздушное судно, и в некоторых случаях иметь летное свидетельство", - пояснил замглавы Минтранса.

Пилоту дрона следует обратиться в Росавиацию, чтобы "получить необходимую маркировочку на беспилотный летательный аппарат и установить его на видимую конструкцию судна", добавил он. Обычно никаких особых проблем, связанных с регистрацией аппарата, не возникает.

При этом каждый "внешний" пилот должен иметь разрешение на полет беспилотника в конкретной воздушной зоне. "Для этого он должен подать заявку в единый центр организации воздушного движения", - пояснил Захряпин, добавив, что это можно сделать по интернету.



Использование беспилотников в виду общественной опасности может привести к непоправимым последствиям, указал чиновник.

- Мы располагаем информацией, что с территории Украины планируется активно использовать беспилотные аппараты. Есть случаи, когда беспилотники находились в зоне прохождения регулярных рейсов самолетов, - сказал представитель Минтранса.

Что касается обычных - не беспилотных - полетов, то для нарушителей в этой сфере штрафы вырастут. Кроме роста нарушений, сыграла роль и инфляция. Нынешние штрафы никого не испугают, полагают в кабмине.

Штраф за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства для граждан, за полеты без права на это вырастут в разы. Граждане заплатят в 10 раз больше - до порога в 50 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы вырастут в 4-5 раз - до 150 тысяч рублей.

Кроме того, в 10 раз увеличиваются штрафы за нарушения правил судоходства.