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14.02.2019 14:05
Рубрика: Власть

Госдума вводит штрафы за запуск беспилотников без "прав"

Текст: Татьяна Замахина

Госдума решила остановить противоправное поведение в воздухе и на воде - финансовые санкции возрастут в разы. Вводится также новый штраф до 2 тысяч рублей для граждан, неправомерно запустивших в небо беспилотники. Правительственный законопроект об этом прошел первое чтение.

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как сообщил депутатам замминистра транспорта Николай Захряпин, необходимость в таких поправках возникла из-за роста нарушений в воздухе и на воде. Так, с 2015 по 2017 годы физлица стали нарушать правила использования неба в два раза активнее, а хозяева беспилотников - в 12,5 раз.

Благодаря законопроекту будет введен штраф за запуск в небо беспилотного воздушного судном без документов на право управления данным типом воздушного судна - от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости www.ria.ru
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"Нужно иметь необходимые разрешительные документы, позволяющие эксплуатировать это воздушное судно, и в некоторых случаях иметь летное свидетельство", - пояснил замглавы Минтранса.

Пилоту дрона следует обратиться в Росавиацию, чтобы "получить необходимую маркировочку на беспилотный летательный аппарат и установить его на видимую конструкцию судна", добавил он. Обычно никаких особых проблем, связанных с регистрацией аппарата, не возникает.

При этом каждый "внешний" пилот должен иметь разрешение на полет беспилотника в конкретной воздушной зоне. "Для этого он должен подать заявку в единый центр организации воздушного движения", - пояснил Захряпин, добавив, что это можно сделать по интернету.

Использование беспилотников в виду общественной опасности может привести к непоправимым последствиям, указал чиновник.

Фото: iStock
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- Мы располагаем информацией, что с территории Украины планируется активно использовать беспилотные аппараты. Есть случаи, когда беспилотники находились в зоне прохождения регулярных рейсов самолетов, - сказал представитель Минтранса.

Что касается обычных - не беспилотных - полетов, то для нарушителей в этой сфере штрафы вырастут. Кроме роста нарушений, сыграла роль и инфляция. Нынешние штрафы никого не испугают, полагают в кабмине.

Штраф за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства для граждан, за полеты без права на это вырастут в разы. Граждане заплатят в 10 раз больше - до порога в 50 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы вырастут в 4-5 раз - до 150 тысяч рублей.
Кроме того, в 10 раз увеличиваются штрафы за нарушения правил судоходства.

 

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