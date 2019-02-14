Готова ли Россия к новым санкциям США?

Группа американских сенаторов анонсировала законопроект с новыми жесткими санкциями против России, пафосно озаглавленный "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (англ. аббревиатура DASKA). Соавторами документа стали русофобы "со стажем" - демократ Роберт Менендес и республиканец Линдси Грэм, которых поддержали несколько сенаторов от обеих партий. Известный склонностью к ярким метафорам Грэм назвал новую инициативу "санкциями из ада".

Пока это только законопроект, которому для вступления в силу предстоит долгий путь. Если его одобрит профильный внешнеполитический комитет, он может попасть на голосование полного состава сената, а затем и палаты представителей. Только в случае поддержки обеими палатами он ляжет на стол к главе государства. На каждом из этих этапов, как правило, вносятся многочисленные правки, так что финальная версия может заметно отличаться от первоначальной.

Белый дом своего отношения к этой инициативе пока не комментировал. Теоретически президент США обладает правом вето и может заблокировать одобренный конгрессом документ. Но если инициативу поддержат свыше двух третей членов в каждой палате, закон вступит в силу даже вопреки воле главы государства.

Маловероятно, что документ пройдет именно в такой жесткой форме, предусматривающей рестрикции против крупных банков, суверенного долга, газового и нефтяного секторов России. Агентство Рейтер отмечает, что американские нефтегазовые гиганты Chevron и ExxonMobil наверняка будут лоббировать против ряда положений законопроекта.

У России есть резервы, чтобы реагировать на санкции в сфере финансов и технологий

Под лозунгами сдерживания Москвы американцы решают и конкретные экономические задачи, пытаясь при помощи санкционных механизмов вытеснить российские компании с международных рынков, например, в области торговли оружием или энергетики, и тем самым расчищая дорогу своим производителям.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя новую санкционную инициативу, заметил, что теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. "Но в данном случае, с учетом настроений в конгрессе США, надеяться на какое-либо улучшение наших двусторонних отношений или хотя бы устойчивую ремиссию болезни русофобии в данный момент не приходится", - резюмировал он.

Готовы ли мы к новым санкциям? "Мы уже проходили несколько этапов таких санкций. Конечно, все они неприятны, но, с другой стороны, мы создали необходимую базу для того, чтобы иметь возможность реагировать на них, быть готовыми", - заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. По его словам, госбанкам может быть оказана поддержка. А возможные ограничения на покупку российского госдолга в первую очередь ударят по иностранным инвесторам.

Негативная новость уже оказала влияние на фондовые рынки. Вечером в среду, 13 февраля, когда стало известно о проекте санкций, курс доллара вырос сразу на 66 копеек до 66,45 рубля, а евро - на 63 копейки, до 74,87 рубля.

"В России создан необходимый валютный резерв, бюджетный резерв. Создана система передачи финансовых сообщений для населения, создана система быстрых платежей, которая также позволяет в меньшей степени зависеть от внешнего мира", - поясняет завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко. Российская экономика и банковская система в целом за время санкций существенным образом переориентировались на внутренний рынок, добавляет он.

Санкции против проектов по сжиженному газу и судостроению связаны между собой и призваны остановить продвижение России в освоении северного морского пути, считает доктор экономических наук, член ТПП Орлов: "Большинство технологий у нас уже отработаны, развивается мощное судостроительное направление для освоения северного морского пути и транспортировки сжиженного газа", - говорит эксперт. Санкции, если они и будут введены, могут затормозить реализацию российского проекта, но и США не смогут быстро развернуться в этом секторе.