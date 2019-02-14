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14.02.2019 12:18
Рубрика: В мире

Gucci выставил на продажу поношенные кроссовки за 690 евро

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Знаменитый итальянский бренд Gucci поразил своих преданных поклонников неоднозначным предложением, выставив на продажу грязные кроссовки.

Фото: iStock
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В последние годы винтаж уверенно проник практически во все области нашей жизни: от музыки, дизайна интерьеров и до моды. Gucci, похоже, решил не выпадать из этого тренда.

Последней "ретро-находкой" итальянского модного дома стали перепачканные, поношенные спортивные туфли, с которыми создатели этой креативной обуви готовы расстаться за астрономическую цену, - 690 евро. Кроссовки, которые были включены в коллекцию с романтичным названием "Круиз-2019", доступны в разной цветовой гамме и текстильном исполнении. Эффект поношенности, как заверяют дизайнеры, был достигнут при помощи специальной обработки.

Тем не менее, обитатели соцсетей, похоже, не оценили стараний модного дома. Так, некоторые считают, что этим кроссовкам, которые, судя по виду, носились еще в далеких 90-х, красная цена 25 евро.

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