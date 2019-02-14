Gucci выставил на продажу поношенные кроссовки за 690 евро

Знаменитый итальянский бренд Gucci поразил своих преданных поклонников неоднозначным предложением, выставив на продажу грязные кроссовки.

В последние годы винтаж уверенно проник практически во все области нашей жизни: от музыки, дизайна интерьеров и до моды. Gucci, похоже, решил не выпадать из этого тренда.

Последней "ретро-находкой" итальянского модного дома стали перепачканные, поношенные спортивные туфли, с которыми создатели этой креативной обуви готовы расстаться за астрономическую цену, - 690 евро. Кроссовки, которые были включены в коллекцию с романтичным названием "Круиз-2019", доступны в разной цветовой гамме и текстильном исполнении. Эффект поношенности, как заверяют дизайнеры, был достигнут при помощи специальной обработки.

What do you make of these "dirty" trainers Gucci are selling for a mere £615? Bargain, right?! #jeremyvine pic.twitter.com/ONqNUxgl7T — Jeremy Vine On 5 (@JeremyVineOn5) 13 февраля 2019 г.

Тем не менее, обитатели соцсетей, похоже, не оценили стараний модного дома. Так, некоторые считают, что этим кроссовкам, которые, судя по виду, носились еще в далеких 90-х, красная цена 25 евро.