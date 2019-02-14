Хоккеисты из России и Беларуси поборются за медали на ЕЮОФ-2019

На Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ-2019) в Сараево в четверг состоятся две крупнейшие хоккейные баталии: "золото" и "серебро" будет разыграно в матче между Беларусью и Чехией в 20:00 (22:00 по мск), а за "бронзу" поборются Россия и Финляндия в 16:00 (18:00 по мск).

Напомним, что XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль проходит с 9 по 16 февраля в Сараево и Восточном Сараево. Здесь выступают 1500 молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет из 50 стран. Они разыгрывают 32 комплекта медалей в восьми видах спорта: горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, шорт-треке, сноуборде и керлинге. После трех соревновательных дней ЕЮОФ-2019 в активе Олимпийской команды России четыре медали - две серебряные и две бронзовые.