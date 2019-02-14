Яшин признан лучшим вратарем в истории

Легендарный отечественный вратарь Лев Яшин назван лучшим голкипером в истории футбола по версии авторитетнейшего французского издания France Football.

Как известно, Лев Яшин - единственный вратарь, которому удалось завоевать "Золотой мяч". Что касается командных успехов, на его счету "золото" чемпионата Европы-1960 и Олимпийских игр-1956. Кроме того, в составе московского "Динамо" Яшин выиграл пять титулов чемпиона СССР и три Кубка страны.

Полностью топ-10 вратарей выглядит следующим образом: 1. Лев Яшин ("Динамо", Москва, СССР); 2. Гордон Бэнкс (Англия); 3. Дино Дзофф (Италия); 4. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия); 5. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия); 6. Петер Шмейхель (Дания); 7. Зепп Майер (ФРГ); 8. Икер Касильяс ("Порту", Испания); 9. Эдвин ван дер Сар (Голландия); 10. Питер Шилтон (Англия).

Отметим, что Буффон, Нойер и Касильяс являются действующими вратарями.