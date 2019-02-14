Игрок "Рубина" Сесар Навас завершил карьеру

Испанский защитник Сесар Навас закончил карьеру футболиста. О решении игрок объявил вчера в свой 39-й день рождения.

Навас является одним из знаковых легионеров российской Премьер-лиге, в которой он играл на протяжении 10 лет. С 2009-го по 2015 год Сесар защищал цвета казанского "Рубина", после чего на два года перебрался в "Ростов". Прошлый сезон он снова провел в "Рубине", для которого стал настоящей легендой.

"Изначально я приехал сюда всего на три года, но меня настолько подкупило отношение ко мне, что я задержался в России на десять лет. Понимаю, что команде первое время будет без меня непривычно, но я верю в наших молодых ребят и уверен, что они смогут меня заменить", - говорится в заявлении футболиста, опубликованном на официальном сайте "Рубина".

За восемь лет в Казани Навас провел 255 матчей, в которых забил четыре мяча. В футболке "Ростова" испанский защитник отыграл 52 игры и отметился одним голом.