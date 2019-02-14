Юбилейная "Золотая маска" представила на редкость насыщенную программу

Говорят, что идея "Маски" родилась у Владимира Урина (занимавшего тогда пост ответственного секретаря СТД) на пляже. Во всяком случае - это была солнечная идея.

В декабре 1991 года исчез СССР. Страна стремительно включалась в актуальный мировой контекст. Казалось, все начинает обретать естественные формы. Однако в 1993 году расстрелом парламента завершился первый период шокового вхождения страны в "рыночную демократию". Было не до жиру.

Отвечая на общее переживание бездомности, первая "Золотая Маска" назвала лучшим спектаклем "Нумер в гостинице города NN", созданный на полях поэмы "Мертвые души" Валерием Фокиным. Зрители зависали там, как в космосе, окруженные звуками гулкого пространства.

1993 год был особенным не только для страны, но и для всего постсоветского театра. Возник круг экспертов. Профессиональные театроведы и критики наполнили медиа. Именно в 1993 году эстетическая альтернатива, чья взрывная, революционная энергия наполняла всю атмосферу и театр рубежа 80-90-х, стала снижать свои обороты. Интеллигентская публика не пережила распада страны. Ни у театра, ни у потребителя не было денег на искусство. Ситуацию спасли два крупнейших фестиваля, оба - плоды профессиональной инициативы. В 1992 году под руководством Валерия Шадрина родился Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова, распахнувший окно в большой мир Театра и познакомивший публику с творчеством прославленных и еще неизвестных нам режиссеров. На фоне этого непростого пейзажа был создан и фестиваль "Золотая Маска", в первый год только московский, а уже со второго - общероссийский, и, как его назовут чуть позже, национальный смотр лучших спектаклей сезона. На фоне угасшей гастрольной деятельности и стихийной коммерциализации театра это была попытка большого объединяющего культурного проекта. И как показало время - попытка чрезвычайно успешная. "Золотая Маска" быстро стала мощным модератором театральной реальности, определяющим и задающим ее тренды.

Первый директор "Золотой маски" Эдуард Бояков принес в проект мощную энергию разнообразных инициатив. В начале 2000-х совместно с Еленой Греминой и Михаилом Угаровым он придумал фестиваль "Новая драма", который приютил на главной сцене страны, в Художественном театре, Олег Табаков. Так "Маска" приобрела черты расширяющегося фестивального проекта, интегрирующего самые разные инициативы и явления новой культуры. Дискуссии и скандалы вокруг механизмов экспертизы и программирования будут сопровождать ее постоянно.

Новый директор Мария Ревякина, внедрившая в новосибирском "Глобусе" западные модели управления и маркетинга, их тоже не избежала. Однако она неуклонно продолжает строить фестивальную модель как интеграционную.

В юбилейной "Маске" интеграция - едва ли не основной структурный и эстетический признак. Прежде всего, это отсутствие географических пределов: среди номинантов - и маленький Кудымкар ("Черный монах"), и Хабаровск ("Сны…"), и Якутск ("Мой друг Гамлет"), и Андрей Могучий с двумя частями блокбастера "Три толстяка", и "Маленькие трагедии" Пушкина (сочиненные Кириллом Серебренниковым), и философская, стильная комедия Ивана Вырыпаева "Солнечная линия" в постановке Виктора Рыжакова, и неожиданные "Три сестры" Константина Богомолова с блестящим мхатовским ансамблем.

Но здесь и иные виды интеграции. На редкость насыщенная номинация "Эксперимент" включает в себя спектакли-разговоры ("Разговоры" в "Квартире" Бориса Павловича), спектакли-социологические исследования (например, нашумевшая франшиза группы Rimini Protokol "100% Воронеж"), спектакли, потерявшиеся между куклами, новым цирком и медитацией (например, "Комната Герды" Яны Туминой), спектакли-выставки ("Художник извне и изнутри" "театра post") наконец - спектакли в жанре панк-макраме (таков подзаголовок новопроцессуального проекта Электротеатра "Станиславский" и Бориса Юхананова "Орфические игры", в котором миф соединен со знаменитыми пьесами Кокто и Ануя).

Сегодня в программе "Маски" - не только спектакли, вошедшие в конкурс. Здесь и "Маска Плюс", представляющая интересные и знаковые для сезона спектакли, отобранные кураторами из числа экспертов; и Russian Case - специальная программа для международных продюсеров и экспертов; и "Детский Week-end". Наконец, специальные гастрольные проекты. Долгие годы это были гастроли Мариинки или юбилейные гастроли МДТ - Театра Европы, Александринки. В нынешнем году "Маска" открылась большими представительными гастролями БДТ, приуроченными к 100-летию прославленного театра.

Наконец, в ближайшее время стартует еще один проект "Маски" - Институт театра. В Московском Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и при его участии пройдет Круглый стол-конференция "Почему опера?". 100-летний юбилей театра, созданного двумя гениями режиссуры, позволяет поговорить о самых актуальных темах оперного искусства.

Почему опера и по сей день является предметом актуальной политики и триггером важных социальных процессов и дискуссий? Является она элитарным искусством или востребованным жанром? А также - нужен ли опере драматург, зачем сегодня ставить оратории, нужны ли новые партитуры, первенствует в ней дирижер или режиссер, - этот круг тем обсудят такие авторитетные в мире театра люди, как Александр Титель, Саймон Стоун, Стивен Лангридж, Андреа Брет, Владимир Юровский, Рафаэль Пишон, Марк-Энтони Тернидж, Николас Пейн, Надя Михаэль, Юлия Бедерова.