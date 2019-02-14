После распада СССР станция юных техников и натуралистов в Бишкеке переживала трудные времена: несколько раз меняла названия, чуть не лишилась части здания. Но сохранилась. Сегодня Республиканская детская инженерно-техническая академия "Алтын туйун" успешно продолжает лучшие учебные традиции. Здесь ребята изучают изобретательское дело, программирование, моделирование, робототехнику, астрономию и многое другое. Полученные знания и навыки помогают детям поступить в ведущие технические вузы СНГ.

Светлые головы - умелые руки

В "Алтын туйун" готовят не только физиков, но и лириков. Здесь есть языковые и художественные кружки. Но, по словам замдиректора по учебно-воспитательной работе Кубанычбека Абылова, основной упор делается именно на техническое творчество.

- Мы учим детей работать руками и головой, - говорит он. - Академия занимается дополнительным образованием. Сюда приходят по-настоящему увлеченные дети. Наверное, поэтому наши учащиеся часто занимают первые и призовые места на республиканских и международных конкурсах. Впоследствии многие ребята реализуют себя в любимом деле.

Сегодня в академии 136 групп детей, из них три особенные, экспериментальные. В них готовят изобретателей. Будущие Кулибины обязаны изучить двух- и трехмерное черчение, робототехнику и автоматизацию, информатику, физический практикум, изобретательское дело и патентоведение.

- По завершении занятий ребята представят готовый проект. Это должно быть рабочее устройство, полностью созданное ими с нуля, - сообщает заведующая техническим отделом Александра Шумейко. - Дети работают по всем правилам: заявляют идею, разрабатывают продукт, изучают аналоги, составляют техническую документацию и, наконец, творчески презентуют проект.

Как раз сейчас у одной из экспериментальных групп идет физический практикум. В классе - токарные станки, тиски, штативы и масса других инструментов, пахнет канифолью. Юноши лет 15 увлеченно мастерят что-то. Перед каждым на столе - горка комплектующих. Умело орудуя паяльником, ребята соединяют между собой провода и радиодетали.

Кто поедет в Сколково?

- Мы делаем беспилотный электромобиль, который в городских условиях должен обнаруживать движущиеся и статичные препятствия, различать цвета светофора, - объясняет один из учеников Никита Каиль. - Мы разделились на команды. У каждой свой проект. Друг для друга мы конкуренты. Наши работы пройдут отбор, где будут оценивать внешний вид, функциональность, принцип передвижения, затраты на изготовление, грамотность документации и, конечно, презентацию автопилота. Наиболее удачные проекты выставят на ежегодной республиканской научно-технической олимпиаде (НТО). А победители НТО поедут в Сколково.

Цена победы высока, поэтому некоторые особенности своих творений команды держат в секрете. Но обстановка в мастерской царит свободная и творческая. Решая сложные технические задачи, юные умельцы перекидываются шутками, громко смеются и перебивают друг друга.

- В данный момент я сдаю мосты для нашего автопилота, - рассказывает Тилек Эсеналиев, который занимается в академии уже восемь лет. - Для нашей команды это не первый проект. У нас есть опыт, и, думаю, мы победим.

В успехе своей команды уверен и Никита Каиль.

- В наш электромобиль мы добавили некоторые дополнительные функции, к примеру сигнализацию, которая срабатывает, когда машину берут в руки, - признается он. - Есть еще секреты, но раскрывать их пока рано.

Среди шумных парней выделяется своей немногословностью Бектур Садиров, хотя парню есть чем гордиться. В прошлом году, участвуя в казанской научно-практической конференции "Зимние чтения имени Симонова", он получил за свой проект специальный диплом.

- Это была многофункциональная буровая установка для добычи угля, нефти и воды. Она оснащена большими колесами для лучшей проходимости и большим электродвигателем. В установку встроили металлоискатель, чтобы она не пробурила по ошибке трубы, пролегающие под землей, - пояснил Бектур.

Парень с восьми лет собирает функциональные устройства практически из мусора. В ход идут старые игрушки, металлолом, пластмасса. Свою первую самоделку - вентилятор - Бектур сделал из моторчика от детской машинки, CD-диска, шприца, банки от сгущенки и телефонной зарядки. Многому юный умелец учился у отца-токаря. Поэтому с токарными станками, сваркой и болгаркой он давно общается "на ты".

Дотянуться до звезд

Еще одну интересную экспериментальную группу ведет заведующая техотделом академии, по совместительству руководитель астрономического клуба "Созвездие" Александра Шумейко. В Киргизии, где сегодня нет ни обсерватории, ни планетария, а часы астрономии в школах сокращены до минимума, детей особенно сильно тянет к звездам.

- У нас занимаются ребята, которые хотят знать строение Вселенной и свое место в ней, - говорит педагог. - Они понимают, что все высокие технологии сегодня сосредоточены в космонавтике. Наши воспитанники не раз занимали призовые места на международных турнирах в России, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Южной Корее, Индии, Индонезии и Таиланде. Например, в этом году Ырыскельди Анарбеков выиграл на олимпиаде в Самарканде "золото", а в Таиланде занял почетное четвертое место.

За границей ученики Александры Владимировны обязательно посещают планетарии и обсерватории. Кроме того, каждый год 12 детей ездят в международный астрономический лагерь в Турции. Здесь с ними серьезно занимаются инженеры NASA. Ребята могут даже побыть космонавтами: вращаются в центрифугах, испытывают на себе состояние невесомости и перегрузки.

Впрочем, прикоснуться к звездам юные астрономы могут и на родине. В кабинете "Созвездия" есть мобильный планетарий, несколько телескопов с увеличением в 35-70 раз и маятник Фуко, экспериментально доказывающий, что земля все-таки вертится.

- А этот телескоп с самонаводящейся системой держит в памяти около 400 небесных объектов, - сообщает Александра Шумейко, указывая на исполинский оптический прибор на мощной треноге. - Мы часто выходим с ребятами на различные площадки, чтобы наблюдать звезды и планеты. Дважды в год специально для этого ездим на Иссык-Куль.

Конечно, юные астрономы не обходят своим вниманием ни одно интересное космическое явление. Лунное затмение с противостоянием Марса, которое было в прошлом году, дети наблюдали и фотографировали от начала до конца. Ребята настолько увлечены астрономией, что готовы всю ночь наблюдать небесные объекты.

- Для моих учеников ночные наблюдения - событие. Они приезжают на них с родителями и берут с собой что-нибудь перекусить, - рассказывает Александра Владимировна. - Некоторые выпускники нашего клуба связывают свою жизнь с астрономией. Например, две мои ученицы Мээрим Эмиль кызы и Наристе Мамбеталиева сейчас обучаются ядерной астрономии в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ), куда они поступили на бюджет по результатам олимпиад.

Справка "РГ"



Республиканская детская инженерно-техническая академия "Алтын туйун" - бывшая Республиканская объединенная станция юных техников и натуралистов. Создана в декабре 1961 года. Сотрудники станции проводили конкурсы, семинары, издавали методические пособия по авиа- и судомоделизму.