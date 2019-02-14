Новости

Шестиметровый столб пепла выбросил вулкан Шивелуч на Камчатке 08:19
В Крыму на трех сторонников запрещенной "Хизб ут-Тахрир" завели дела 07:55
В Южной Корее взрыв на заводе боеприпасов унес жизни трех человек 07:40
В США умер баллотировавшийся 28 лет кандидат в президенты 07:27
Полиция Приморья заинтересовалась адресатами писем о "минированиях" 07:20
США и Китай приступили к очередному раунду торговых переговоров 07:11
Губернатор Приморья начал искать способы освобождения белух и косаток 07:08
Рубль упал после сообщений о новых санкциях против России 07:05
Епископа канонической УПЦ не пустили на Украину 06:53
В Петербурге 3 человека пострадали в массовом ДТП на Невском проспекте 06:40
На Камчатке нарушилось движение по одной из автомагистралей 06:34
Страны НАТО предложили Турции альтернативу российским С-400 06:29
Крупный пожар в центре Астаны ликвидирован 06:28
В Хабаровске более 150 многоэтажек остались без отопления 05:51
Пенс заявил о возможном росте числа военных США в Польше 05:50
В Хабаровске пожар в гараже унес жизнь мужчины 05:34
На Колыме ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ЛЭП 05:33
Провинции Аргентины станут недоступными для судимых туристов 05:32
Власти Бразилии пообещали не допустить повторения трагедии с дамбой 04:57
Курилы тряхнуло трижды за сутки 04:52
США предложили усложнить процедуру выхода из НАТО 04:45
CNN: Во избежание "шатдауна" Трамп подпишет компромиссный документ 04:13
Комиссия проверит обстоятельства смерти школьника на уроке в Приморье 03:59
Конгресс США не одобрил военную интервенцию в Венесуэлу 03:46
Трамп установил в Белом доме симулятор для игры в гольф 03:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
14.02.2019 06:33
Рубрика: В мире

Как воспитать новатора

Юные техники из республики покоряют международные олимпиады и выставки
Текст: Алена Табарина (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 33(7791)
Юные техники создают функциональное транспортное средство с нуля. Фото: Алена Табарина Юные техники создают функциональное транспортное средство с нуля. Фото: Алена Табарина
Юные техники создают функциональное транспортное средство с нуля. Фото: Алена Табарина
После распада СССР станция юных техников и натуралистов в Бишкеке переживала трудные времена: несколько раз меняла названия, чуть не лишилась части здания. Но сохранилась. Сегодня Республиканская детская инженерно-техническая академия "Алтын туйун" успешно продолжает лучшие учебные традиции. Здесь ребята изучают изобретательское дело, программирование, моделирование, робототехнику, астрономию и многое другое. Полученные знания и навыки помогают детям поступить в ведущие технические вузы СНГ.

Светлые головы - умелые руки

В "Алтын туйун" готовят не только физиков, но и лириков. Здесь есть языковые и художественные кружки. Но, по словам замдиректора по учебно-воспитательной работе Кубанычбека Абылова, основной упор делается именно на техническое творчество.

- Мы учим детей работать руками и головой, - говорит он. - Академия занимается дополнительным образованием. Сюда приходят по-настоящему увлеченные дети. Наверное, поэтому наши учащиеся часто занимают первые и призовые места на республиканских и международных конкурсах. Впоследствии многие ребята реализуют себя в любимом деле.

Фото: Евгения Евреинова
В Киргизии предлагают запретить использовать пластиковую тару

Сегодня в академии 136 групп детей, из них три особенные, экспериментальные. В них готовят изобретателей. Будущие Кулибины обязаны изучить двух- и трехмерное черчение, робототехнику и автоматизацию, информатику, физический практикум, изобретательское дело и патентоведение.

- По завершении занятий ребята представят готовый проект. Это должно быть рабочее устройство, полностью созданное ими с нуля, - сообщает заведующая техническим отделом Александра Шумейко. - Дети работают по всем правилам: заявляют идею, разрабатывают продукт, изучают аналоги, составляют техническую документацию и, наконец, творчески презентуют проект.

Как раз сейчас у одной из экспериментальных групп идет физический практикум. В классе - токарные станки, тиски, штативы и масса других инструментов, пахнет канифолью. Юноши лет 15 увлеченно мастерят что-то. Перед каждым на столе - горка комплектующих. Умело орудуя паяльником, ребята соединяют между собой провода и радиодетали.

Кто поедет в Сколково?

- Мы делаем беспилотный электромобиль, который в городских условиях должен обнаруживать движущиеся и статичные препятствия, различать цвета светофора, - объясняет один из учеников Никита Каиль. - Мы разделились на команды. У каждой свой проект. Друг для друга мы конкуренты. Наши работы пройдут отбор, где будут оценивать внешний вид, функциональность, принцип передвижения, затраты на изготовление, грамотность документации и, конечно, презентацию автопилота. Наиболее удачные проекты выставят на ежегодной республиканской научно-технической олимпиаде (НТО). А победители НТО поедут в Сколково.

Цена победы высока, поэтому некоторые особенности своих творений команды держат в секрете. Но обстановка в мастерской царит свободная и творческая. Решая сложные технические задачи, юные умельцы перекидываются шутками, громко смеются и перебивают друг друга.

- В данный момент я сдаю мосты для нашего автопилота, - рассказывает Тилек Эсеналиев, который занимается в академии уже восемь лет. - Для нашей команды это не первый проект. У нас есть опыт, и, думаю, мы победим.

В успехе своей команды уверен и Никита Каиль.

Фото: Антон Табарин
Молодой писатель из Киргизии создает украшения в стиле фэнтези

- В наш электромобиль мы добавили некоторые дополнительные функции, к примеру сигнализацию, которая срабатывает, когда машину берут в руки, - признается он. - Есть еще секреты, но раскрывать их пока рано.

Среди шумных парней выделяется своей немногословностью Бектур Садиров, хотя парню есть чем гордиться. В прошлом году, участвуя в казанской научно-практической конференции "Зимние чтения имени Симонова", он получил за свой проект специальный диплом.

- Это была многофункциональная буровая установка для добычи угля, нефти и воды. Она оснащена большими колесами для лучшей проходимости и большим электродвигателем. В установку встроили металлоискатель, чтобы она не пробурила по ошибке трубы, пролегающие под землей, - пояснил Бектур.

Парень с восьми лет собирает функциональные устройства практически из мусора. В ход идут старые игрушки, металлолом, пластмасса. Свою первую самоделку - вентилятор - Бектур сделал из моторчика от детской машинки, CD-диска, шприца, банки от сгущенки и телефонной зарядки. Многому юный умелец учился у отца-токаря. Поэтому с токарными станками, сваркой и болгаркой он давно общается "на ты".

Дотянуться до звезд

Еще одну интересную экспериментальную группу ведет заведующая техотделом академии, по совместительству руководитель астрономического клуба "Созвездие" Александра Шумейко. В Киргизии, где сегодня нет ни обсерватории, ни планетария, а часы астрономии в школах сокращены до минимума, детей особенно сильно тянет к звездам.

- У нас занимаются ребята, которые хотят знать строение Вселенной и свое место в ней, - говорит педагог. - Они понимают, что все высокие технологии сегодня сосредоточены в космонавтике. Наши воспитанники не раз занимали призовые места на международных турнирах в России, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Южной Корее, Индии, Индонезии и Таиланде. Например, в этом году Ырыскельди Анарбеков выиграл на олимпиаде в Самарканде "золото", а в Таиланде занял почетное четвертое место.

За границей ученики Александры Владимировны обязательно посещают планетарии и обсерватории. Кроме того, каждый год 12 детей ездят в международный астрономический лагерь в Турции. Здесь с ними серьезно занимаются инженеры NASA. Ребята могут даже побыть космонавтами: вращаются в центрифугах, испытывают на себе состояние невесомости и перегрузки.

Фото: ВПП ООН
В Киргизии провели фестиваль здорового питания

Впрочем, прикоснуться к звездам юные астрономы могут и на родине. В кабинете "Созвездия" есть мобильный планетарий, несколько телескопов с увеличением в 35-70 раз и маятник Фуко, экспериментально доказывающий, что земля все-таки вертится.

- А этот телескоп с самонаводящейся системой держит в памяти около 400 небесных объектов, - сообщает Александра Шумейко, указывая на исполинский оптический прибор на мощной треноге. - Мы часто выходим с ребятами на различные площадки, чтобы наблюдать звезды и планеты. Дважды в год специально для этого ездим на Иссык-Куль.

Конечно, юные астрономы не обходят своим вниманием ни одно интересное космическое явление. Лунное затмение с противостоянием Марса, которое было в прошлом году, дети наблюдали и фотографировали от начала до конца. Ребята настолько увлечены астрономией, что готовы всю ночь наблюдать небесные объекты.

- Для моих учеников ночные наблюдения - событие. Они приезжают на них с родителями и берут с собой что-нибудь перекусить, - рассказывает Александра Владимировна. - Некоторые выпускники нашего клуба связывают свою жизнь с астрономией. Например, две мои ученицы Мээрим Эмиль кызы и Наристе Мамбеталиева сейчас обучаются ядерной астрономии в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ), куда они поступили на бюджет по результатам олимпиад.

Справка "РГ"

Республиканская детская инженерно-техническая академия "Алтын туйун" - бывшая Республиканская объединенная станция юных техников и натуралистов. Создана в декабре 1961 года. Сотрудники станции проводили конкурсы, семинары, издавали методические пособия по авиа- и судомоделизму.

В мире экс-СССР Киргизия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Продюсер BBC заявил о постановочных съемках после "химатаки" в Сирии
Епископа канонической УПЦ не пустили на Украину
Додон отказался подписывать указ об отзыве посла Молдавии в России
Конгресс США не одобрил военную интервенцию в Венесуэлу
Рубль упал после сообщений о новых санкциях против России