Изолированные энергосистемы переходят на долгосрочные тарифы

Технологически изолированные энергосистемы России, которые не подключены к единой энергосистеме, получили право перехода на долгосрочные тарифы. Это поможет развитию генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) и создаст задел для комбинированной выработки электроэнергии - с применением "зеленых" технологий и дизель-генераторов.

Постановление о переходе к долгосрочному регулированию тарифов на электроэнергию было принято правительством в конце января. К изолированным энергорайонам, которых касаются изменения, относят территории, где энергоснабжение децентрализовано. Из-за высокой стоимости доставки топлива (в основном дизеля) и сезонных ограничений на его доставку цена генерации высокая при низкой энергоэффективности. Сюда относятся территории Дальнего Востока, Карелия, районы Алтая, Коми, Красноярского края, Архангельской, Иркутской, Мурманской, Томской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого АО.

Производители электроэнергии при переходе на ВИЭ (фактически бесплатный ресурс) смогут сохранить сэкономленные деньги на срок окупаемости проекта и еще два года после его окончания. Кроме того, вводится обязанность производителей снижать удельный расход топлива до 2025 года не менее чем на процент ежегодно. "Внесенные изменения будут стимулировать повышение эффективности изолированной электроэнергетики и в перспективе позволят снизить ценовую нагрузку на потребителей", - считают в правительстве.

На Дальнем Востоке ежегодное сокращение удельного расхода топлива на процент снизит экономически обоснованный уровень тарифов на электроэнергию для потребителей изолированных энергосистем на 0,3 процента в среднем за год, что уменьшит нагрузку на потребителей ценовых зон на 107 миллионов рублей, или 0,01 процента, говорит руководитель проекта Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минкова.

В части оставшихся изолированных энергорайонов цены на электроэнергию неоднородны: величина топливной составляющей в тарифе - от 5 до 83 процентов, с учетом чего сокращение удельного расхода топлива приведет к снижению цены на электроэнергию для потребителей от 0,8 процента (Белоярский, Березовский в Ханты-Мансийский АО - Югра) до 0,05 процента (в Терском районе Мурманской области) в среднем за год.

При этом Минкова полагает, что экономия может не покрыть расходы на модернизацию и снижение удельного расхода топлива, может привести к обратному эффекту - увеличению тарифной нагрузки на потребителей электроэнергии.