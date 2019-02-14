Такого громкого скандала во французских СМИ, будь-то печатные или электронные, здесь не было минимум последние лет десять. А началось все с того, что на специально созданной в газете Liberation платформе по проверке той или иной информации получили сигнал о существовании анонимного интернет-сообщества. Да не простого, а того, что годами занималось кибербуллингом, то есть распространяло в социальных сетях оскорбления, угрозы, диффамацию и прочие компрометирующие данные. Поначалу ужаснулись, ибо среди членов этого сообщества фигурировали также сотрудники самой газеты. Тем не менее взялись за проверку и выяснили, что действительно все так и есть, а затем опубликовали шокирующие результаты.

Выяснилось, что в конце нулевых годов, а также в начале этого десятилетия не менее двадцати журналистов, имеющих вес в таких популярных изданиях, как телевизионный журнал Telerama и специализирующийся на современной музыке Inrockuptibles, в газете Liberation, а также некоторых других, создали на Facebook закрытую группу под названием "Лига ЛОЛ". Как в рабочее время, так и вне его они вовсю троллили своих сослуживцев и не только, отдавая предпочтение начинающим, только что оперившимся журналисткам, а также активисткам феминистского движения. Именно женщины стали главными объектами травли в самой развязной форме.

Излюбленными приемами мужчин-журналистов были непотребные шутки откровенно сексуального характера в адрес жертв, а также размещение в социальных сетях, сделанных с помощью фотошопа порнографических фотографий. Причем делалось все это с продуманной регулярностью и оповещением круга знакомых той или иной страдалицы. Многие из них сейчас намереваются подать в суд на злонамеренных "шутников".

Среди них журналистка по вопросам науки Флоранс Порсель. В ее случае парни из "Лиги" не ограничились кибербуллингом, а решили разыграть ее по телефону. Один из них позвонил ей, представившись редактором успешной новостной программы на одном из частных телеканалов, и предложил ей работу, о чем в ту пору Флоранс могла только мечтать. Ее восторженное согласие разместили в Facebook на всеобщее обозрение. Надо ли говорить, что пережила молодая женщина, когда она поняла, что все оказалось чистым "фейком"? "Я три дня плакала от стыда", - созналась Флоранс. Нечто подобное испытала специалист в области моды Капюсин Пло, когда некто из любителей поглумиться разместил анонимный пост, в котором проинформировал блогосферу о том, что она "больна СПИДом", мол, "поосторожней с этой дамой". Отметим, что у некоторых пострадавших от всей этой истории сложилось мнение, что такое поведение среди журналистов если не норма, то нечто вроде того, а такие понятия, как уважение к коллегам, взаимопомощь, свобода творчества и прочие ценности, провозглашенные в демократическом государстве, - лишь слова, рассчитанные на простаков.

Члены группы троллили своих сослуживцев и не только, отдавая предпочтение начинающим журналисткам, а также активисткам феминистского движения

Что касается прижатых к стенке "шутников", то они сейчас утверждают, что "ничего плохого" якобы не имели в виду.

Некоторых из них, в частности, основателя "Лиги" Венсана Глада и Александра Эрво из Liberation, а также редактора сайт-версии журнала Les Inrockuptibles Давида Дусе, говорят, вроде бы отстранили от работы. Но уволят ли? Ведь они "всего лишь" увлеклись "возможностями", которые открылись в связи с появлением социальных сетей.