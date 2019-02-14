Новости

Шесть квартир разрушены в результате взрыва газа в Красноярске 20:54
Глава "Газпрома" допустил появление "Турецкого потока-2" 20:47
Почта банк: Рынок розничного кредитования демонстрирует рост 20:47
Собянин поздравил москвичей с победой трех социальных проектов 20:32
В России выросло производство вагонов метро и трамваев 20:25
Путин, Эрдоган и Рухани выступили за целостность Сирии 20:18
МИД: Задача Москвы - не допустить цветной революции в Венесуэле 20:15
СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Красноярске 20:11
Татьяна Попова назвала условия успешной цифровизации экономики 20:10
Члены ООН создали группу по противодействию вмешательству в дела Венесуэлы 20:05
Анапа привезла на форум в Сочи проект о развитии виноградарства 19:52
В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в нападении на людей 19:50
Куба предупредила о подготовке спецназом США операции в Венесуэле 19:46
В правительстве исключили снижение цен на топливо 19:44
Все районы Сочи сделают интересными для отдыха круглый год 19:43
Опубликовано видео столкновения двух самолетов во Внуково 19:36
Фигуристка Анна Щербакова завоевала "золото" на ЕЮОФ-2019 19:33
Вадим Васильев покинул пост вице-президента "Монако" 19:31
Глава Роснефтегаза рассказал о перегибах в работе надзорных органов 19:30
Самый молодежный субъект России станет самым законопослушным 19:19
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Красноярска 19:05
Буксировщик спровоцировал столкновение самолетов во Внуково 19:02
Путин положительно оценил эффект от вывода войск США из Сирии 19:01
Белорусский КГБ распродает раритетные BMW и Mercedes-Benz 19:01
Биржа СПбМТСБ призвала бороться с "безобразиями" на торгах топливом 18:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
14.02.2019 20:22
Рубрика: В мире

Штамповали компромат

Громкий скандал во французских СМИ
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(7792)
Такого громкого скандала во французских СМИ, будь-то печатные или электронные, здесь не было минимум последние лет десять. А началось все с того, что на специально созданной в газете Liberation платформе по проверке той или иной информации получили сигнал о существовании анонимного интернет-сообщества. Да не простого, а того, что годами занималось кибербуллингом, то есть распространяло в социальных сетях оскорбления, угрозы, диффамацию и прочие компрометирующие данные. Поначалу ужаснулись, ибо среди членов этого сообщества фигурировали также сотрудники самой газеты. Тем не менее взялись за проверку и выяснили, что действительно все так и есть, а затем опубликовали шокирующие результаты.
Журналисты авторитетных французских изданий организовали в соцсетях травлю своих коллег-женщин. Фото: photoxpress Журналисты авторитетных французских изданий организовали в соцсетях травлю своих коллег-женщин. Фото: photoxpress
Журналисты авторитетных французских изданий организовали в соцсетях травлю своих коллег-женщин. Фото: photoxpress

Выяснилось, что в конце нулевых годов, а также в начале этого десятилетия не менее двадцати журналистов, имеющих вес в таких популярных изданиях, как телевизионный журнал Telerama и специализирующийся на современной музыке Inrockuptibles, в газете Liberation, а также некоторых других, создали на Facebook закрытую группу под названием "Лига ЛОЛ". Как в рабочее время, так и вне его они вовсю троллили своих сослуживцев и не только, отдавая предпочтение начинающим, только что оперившимся журналисткам, а также активисткам феминистского движения. Именно женщины стали главными объектами травли в самой развязной форме.

Излюбленными приемами мужчин-журналистов были непотребные шутки откровенно сексуального характера в адрес жертв, а также размещение в социальных сетях, сделанных с помощью фотошопа порнографических фотографий. Причем делалось все это с продуманной регулярностью и оповещением круга знакомых той или иной страдалицы. Многие из них сейчас намереваются подать в суд на злонамеренных "шутников".

Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1"

Среди них журналистка по вопросам науки Флоранс Порсель. В ее случае парни из "Лиги" не ограничились кибербуллингом, а решили разыграть ее по телефону. Один из них позвонил ей, представившись редактором успешной новостной программы на одном из частных телеканалов, и предложил ей работу, о чем в ту пору Флоранс могла только мечтать. Ее восторженное согласие разместили в Facebook на всеобщее обозрение. Надо ли говорить, что пережила молодая женщина, когда она поняла, что все оказалось чистым "фейком"? "Я три дня плакала от стыда", - созналась Флоранс. Нечто подобное испытала специалист в области моды Капюсин Пло, когда некто из любителей поглумиться разместил анонимный пост, в котором проинформировал блогосферу о том, что она "больна СПИДом", мол, "поосторожней с этой дамой". Отметим, что у некоторых пострадавших от всей этой истории сложилось мнение, что такое поведение среди журналистов если не норма, то нечто вроде того, а такие понятия, как уважение к коллегам, взаимопомощь, свобода творчества и прочие ценности, провозглашенные в демократическом государстве, - лишь слова, рассчитанные на простаков.

Члены группы троллили своих сослуживцев и не только, отдавая предпочтение начинающим журналисткам, а также активисткам феминистского движения

Что касается прижатых к стенке "шутников", то они сейчас утверждают, что "ничего плохого" якобы не имели в виду.

Некоторых из них, в частности, основателя "Лиги" Венсана Глада и Александра Эрво из Liberation, а также редактора сайт-версии журнала Les Inrockuptibles Давида Дусе, говорят, вроде бы отстранили от работы. Но уволят ли? Ведь они "всего лишь" увлеклись "возможностями", которые открылись в связи с появлением социальных сетей.

В мире Европа Франция Общество СМИ и соцсети
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Красноярска
Песков сравнил с рэкетом новый законопроект США по санкциям
СК начал проверку после столкновения самолетов во Внуково
Названа причина смерти певца Сергея Захарова