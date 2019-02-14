Поступление новых пациентов, череда операций, посещение близких. Обходы врачей, капельницы, уколы, перевязки. Исследования... А потом наступает вечер и - тишина. Кто-то из классиков однажды сказал: "Тишина, ты лучшее из того, что слышал". Он прав? Нам, живущим в мире звуков, далеко не всегда желанным, согласиться с классиком? А онкобольным по душе вечерняя тишина в больнице?

Мой отец в конце 50-х годов прошлого века буквально замучил все инстанции идеей: открыть в стенах онкологической больницы парикмахерскую. Сие подразделение не значилось ни в каких документах, инструкциях. А отец объяснял: "Вот молодая женщина. У нее рак. Ей ампутировали грудь. Она в трансе. А тут рядом парикмахерская. И она может в нее пойти, сделать укладку. Навести марафет. Другое настроение. Жить не страшно. Лечение успешней".

Позвонил знакомый ответственный работник облздрава: "Остановите отца! Какие еще парикмахерские! И так денег в обрез. Есть стандарты лечения. Никаких причесок в них нет".

Нет и по сей день. О клоунах в детских онкологических отделениях сообщаем как о событии. Очень желательном. Но не всегда и везде доступном. Но то дети. А взрослым зачем развлекаловка?... Пусть наслаждаются тишиной. Хотя осознано и доказано: онкологическим пациентам необходимо общение с психологом. Даже термин появился - онкопсихологическая помощь. Однако беда в том, что она не входит в тарифы ОМС, а значит, бесплатно не предоставляется. И появление в онкоотделениях специалиста-психолога нередко воспринимается как нечто обременительное. Со всеми вытекающими последствиями... И пациент со своей бедой остается наедине. Особенно она давит на него вечером, когда наступает тишина.

Недавно прошел Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. В тот вечер была в онкоклинике МЕДСИ. Один из ведущих онкологов страны профессор Анатолий Махсон решил пригласить пациентов в конференц-зал: поговорить с ними, ответить на вопросы. Никаких официальных объявлений, анонсов. Просто пациентам сказали, что такая встреча будет в семь вечера.

Молодая женщина в трансе - рак. А если сделать укладку, то уже не так страшно

Как узнали об этом родственники пациентов, да еще "люди с улицы"? Наверное, всесильно сарафанное радио. Еще не было семи, а зал полон. Конечно, чрезвычайно важна личность, как теперь бы сказали, спикера. Тут Анатолия Нахимовича трудно превзойти. Почти час он вместе с собравшимися обсуждал самые острые проблемы онкологии. А потом отвечал на вопросы. Когда в начале десятого все-таки было решено закончить встречу, профессора атаковали в коридоре: не только вопросы, но и мини-консультации. При чем здесь необходимость внесения поправок в стандарты оказания онкологической помощи? Наверное, потому, что пациентам она жизненно необходима. Потому что вечерняя тишина в онкологическом отделении, впрочем, не только в нем, здоровью во вред.