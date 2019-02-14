Как ужесточат контроль за санитарными рубками

Новости

Власти Бразилии пообещали не допустить повторения трагедии с дамбой 04:57
Курилы "тряхнуло" трижды за сутки 04:52
США предложили усложнить процедуру выхода из НАТО 04:45
CNN: Во избежание "шатдауна" Трамп подпишет компромиссный документ 04:13
Комиссия проверит обстоятельства смерти школьника на уроке в Приморье 03:59
Конгресс США не одобрил военную интервенцию в Венесуэлу 03:46
Трамп установил в Белом доме симулятор для игры в гольф 03:35
В США выходцев из Прибалтики обвинили в мошенничестве и отмывании денег 03:27
Во Франции напавший на жандармов боксер получил 30 месяцев тюрьмы 03:10
В Риме четыре человека были ранены во время драк футбольных болельщиков 02:56
В бразильской курятине нашли сальмонеллу 02:46
Politico: Блумберг готов потратить 500 миллионов на борьбу с Трампом 02:21
Продюсер BBC заявил о постановочных съемках после "химатаки" в Сирии 01:53
Нетаньяху проговорился о желании начать войну с Ираном 01:49
Новый кроссовер Kia заметили на тестах 01:46
Американскую экс-разведчицу обвинили в шпионаже на Иран 01:33
Польша и США подписали контракт на поставку 20 ракетных систем HIMARS 01:12
Конгрессмены США призвали освободить Гуайдо от выплаты долга России 00:52
NASA объявило о завершении 15-летней миссии марсохода Opportunity 00:38
Под Москвой двое детей упали с крыши поезда 00:19
В московском метро пассажир погиб под поездом 00:13
Додон отказался подписывать указ об отзыве посла Молдавии в России 00:05
Александр Кибовский и Игорь Бутман рассказали о будущем российского джаза 00:00
Французы назвали Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола 13.02.2019
Вашингтон не увидел следов присутствия российских военных в Венесуэле 13.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
14.02.2019 04:00
Рубрика: Экономика

Как ужесточат контроль за санитарными рубками

Текст: Екатерина Дементьева
Сейчас штраф для должностных лиц за подобные правонарушения составляет от 3 до 6 тысяч рублей. Законопроект повысит их до 5-20 тысяч рублей, а в отношении лесов с особым правовым режимом (защитные, леса в границах лесопарковых зеленых поясов и т.п.) до 20-40 тысяч рублей.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Внимание к теме санитарных рубок не случайно. По замечанию руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика, санитарные рубки сегодня превратились в удобный способ изъять деловую древесину, которая находится ближе к дороге, которую дешевле вывозить. Хотя предназначены они исключительно для оздоровления леса - удаления лишь больных, поврежденных и усыхающих деревьев.

Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости
Лесопользователей обязали восстанавливать каждый вырубленный гектар

Основанием же для таких рубок являются результаты лесопатологических обследований. В сообщении Минприроды РФ со ссылкой на замминистра уточняется: только в 2018 году было отменено более 6,5 тысячи актов лесопатологического обследования, а значит, спасены здоровые деревья на территории свыше 64 тысяч гектаров.

- Тема в масштабах нашей страны очень сложная. Хотя мы понимаем, где эта проблематика наиболее актуальна - это Сибирь, это территории Дальнего Востока, там, где действительно произрастает товарная древесина ценных пород, имеющая высокий спрос, - отмечает Иван Валентик.

Случаи, когда под видом санитарных вырубок вывозился деловой лес выявлены, например, в Иркутской области. Подозрения подтвердились выводами Генеральной прокуратуры, что под видом санитарных рубок скрывались факты незаконной заготовки и хищений ценной древесины. Например, на территории Качугского района обнаружена незаконная рубка в орехово-промысловой зоне, где произрастают кедры. Причем, как выяснила прокуратура, сведения о деревьях были заранее удалены из государственного лесного реестра должностными лицами.

Необоснованные сплошные и выборочные санитарные рубки были выявлены в защитных лесах Нижнеилимского и Балаганского лесничеств, находящихся в водоохранной зоне. Но самой громкой историей стала вырубка в заказнике Туколонь в Казачинско-Ленском районе - там, по данным прокуратуры, были необоснованно назначены сплошные санитарные рубки на площади в 600 гектаров. К проверке на этой территории привлекли независимых экспертов, по их оценке, лес в местах порубки был здоровым. По словам заместителя Байкальского межрайонного природоохранного прокурора Алексея Калинина, не могло идти даже речи о выборочной рубке, не то чтобы о сплошной. К тому моменту, когда заготовку леса прекратили вмешавшиеся органы юстиции, подрядчики вырубили уже 116 гектаров из отведенных 600. Ущерб составил 880 миллионов рублей, а мог достичь 2 миллиардов. По выявленным фактам неправомерных санрубок в Приангарье были возбуждены уголовные дела.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Глава Рослесхоза предупредил о миллионных штрафах за вырубку елок

Отметим, что ответственность по данной статье КоАП наступает и в случае если лесопатолог не внес сведения о действительно больных деревьях. Ведь очагов заражения в лесах немало и бороться с ними надо оперативно. Вместе с тем, нельзя чтобы над работой лесопатологов довлела своего рода презумпция виновности. Заключения об их работе должны быть компетентными - в тех же сибирских регионах есть примеры, когда общественность огульно обвиняла сотрудников Рослезащиты. Иван Валентик полагает, что для решения проблемы все полномочия по отводу лесосек, в том числе и для санитарных рубок, необходимо перевести на федеральный уровень.

- Сегодня должен существовать федеральный контроль, который проверит каждый акт лесопатологического обследования, сопоставит сведения. Идея с лесоустройством имеет достаточно серьезную поддержку, и мы рассчитываем, что скоро будет принято положительное решение, - уверен глава Рослесхоза.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили проекты в сфере энергетики и торговли
ФНС назвала причину проверки крупных агрохолдингов
Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1"
Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг Александра Друзя
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных