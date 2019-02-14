Как ужесточат контроль за санитарными рубками

Сейчас штраф для должностных лиц за подобные правонарушения составляет от 3 до 6 тысяч рублей. Законопроект повысит их до 5-20 тысяч рублей, а в отношении лесов с особым правовым режимом (защитные, леса в границах лесопарковых зеленых поясов и т.п.) до 20-40 тысяч рублей.

Внимание к теме санитарных рубок не случайно. По замечанию руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика, санитарные рубки сегодня превратились в удобный способ изъять деловую древесину, которая находится ближе к дороге, которую дешевле вывозить. Хотя предназначены они исключительно для оздоровления леса - удаления лишь больных, поврежденных и усыхающих деревьев.

Основанием же для таких рубок являются результаты лесопатологических обследований. В сообщении Минприроды РФ со ссылкой на замминистра уточняется: только в 2018 году было отменено более 6,5 тысячи актов лесопатологического обследования, а значит, спасены здоровые деревья на территории свыше 64 тысяч гектаров.

- Тема в масштабах нашей страны очень сложная. Хотя мы понимаем, где эта проблематика наиболее актуальна - это Сибирь, это территории Дальнего Востока, там, где действительно произрастает товарная древесина ценных пород, имеющая высокий спрос, - отмечает Иван Валентик.

Случаи, когда под видом санитарных вырубок вывозился деловой лес выявлены, например, в Иркутской области. Подозрения подтвердились выводами Генеральной прокуратуры, что под видом санитарных рубок скрывались факты незаконной заготовки и хищений ценной древесины. Например, на территории Качугского района обнаружена незаконная рубка в орехово-промысловой зоне, где произрастают кедры. Причем, как выяснила прокуратура, сведения о деревьях были заранее удалены из государственного лесного реестра должностными лицами.

Необоснованные сплошные и выборочные санитарные рубки были выявлены в защитных лесах Нижнеилимского и Балаганского лесничеств, находящихся в водоохранной зоне. Но самой громкой историей стала вырубка в заказнике Туколонь в Казачинско-Ленском районе - там, по данным прокуратуры, были необоснованно назначены сплошные санитарные рубки на площади в 600 гектаров. К проверке на этой территории привлекли независимых экспертов, по их оценке, лес в местах порубки был здоровым. По словам заместителя Байкальского межрайонного природоохранного прокурора Алексея Калинина, не могло идти даже речи о выборочной рубке, не то чтобы о сплошной. К тому моменту, когда заготовку леса прекратили вмешавшиеся органы юстиции, подрядчики вырубили уже 116 гектаров из отведенных 600. Ущерб составил 880 миллионов рублей, а мог достичь 2 миллиардов. По выявленным фактам неправомерных санрубок в Приангарье были возбуждены уголовные дела.

Отметим, что ответственность по данной статье КоАП наступает и в случае если лесопатолог не внес сведения о действительно больных деревьях. Ведь очагов заражения в лесах немало и бороться с ними надо оперативно. Вместе с тем, нельзя чтобы над работой лесопатологов довлела своего рода презумпция виновности. Заключения об их работе должны быть компетентными - в тех же сибирских регионах есть примеры, когда общественность огульно обвиняла сотрудников Рослезащиты. Иван Валентик полагает, что для решения проблемы все полномочия по отводу лесосек, в том числе и для санитарных рубок, необходимо перевести на федеральный уровень.

- Сегодня должен существовать федеральный контроль, который проверит каждый акт лесопатологического обследования, сопоставит сведения. Идея с лесоустройством имеет достаточно серьезную поддержку, и мы рассчитываем, что скоро будет принято положительное решение, - уверен глава Рослесхоза.