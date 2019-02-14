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14.02.2019 10:34
Рубрика: Экономика

Какие отели забронировали россияне на 23 февраля и 8 марта

Текст: Надежда Толстоухова

Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru проанализировал спрос на номера на 23 февраля и 8 марта и выяснил, что самым популярным направлением для путешествий по России в эти даты станут города Золотого кольца - Суздаль, Владимир, Кострома, Ярославль. По словам руководителя Ostrovok.ru Феликса Шпильмана, на этих направлениях ожидается всплеск бронирований на 30 процентов.

Фото: iStock
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Ночь в отеле на Черном море обойдется путешественникам дороже, чем в обеих столицах. Так, средняя стоимость ночи в отеле Сочи составит 5,5 тысячи рублей, в Ялте - 5,2 тысячи, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге они будут равны 3,9 и 3,8 тысячи рублей соответственно. Отели в некоторых городах подешевели. Так, ночь в Калининграде обойдется на 26 процентов дешевле, чем годом раньше - 2500 тысячи рублей. В Екатеринбурге и Красноярске цены снизились на 10 процентов и составили 2,6 и 3,3 тысячи рублей за ночь в среднем.

На международных направлениях дороже всего туристам обойдется ночь в отеле в Венеции (12,2 тысячи рублей), Лондоне (11,6 тысячи рублей), Вене (11,3 тысячи рублей). Дешевле всего удастся отдохнуть в Таллине (3,7 тысячи) и Праге (4,3 тысячи).

Длительность зарубежных поездок в праздники составит в среднем пять дней, внутренних - четыре дня. Среди зарубежных стран по количеству бронирований лидируют страны Европы. А топ-4 наиболее популярных стран по количеству совершенных бронирований на период с 21 по 26 февраля и с 7 по 12 марта 2019 года кроме России вошли три страны Западной Европы - Италия, Германия и Франция. Москва и Санкт-Петербург возглавили топ-20 наиболее популярных городов для туристических поездок в праздничные дни в феврале и марте среди россиян.

Экономика Туризм Празднование 8 марта Все о выходных и праздниках
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