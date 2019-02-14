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14.02.2019 05:00
Рубрика: Экономика

Какой продукт больше всего подешевеет за этот год

Текст: Евгений Гайва
По данным Росстата, с начала года цены на потребительские товары и услуги выросли на 1,2 процента. Дорожает абсолютное большинство продуктов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 1,5 процента, на пшеничную муку - на 0,6 процента, на гречку - на 0,5 процента. Мороженая рыба, молоко, макароны подорожали на 0,4 процента, а говядина, колбаса, хлеб, рис - на 0,3 процента.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Какие продукты и услуги больше всего подорожали в январе

Подешевели только куриные яйца, сахар, курятина и свинина. Лидирует по темпам снижения цен свинина.

За последнюю неделю продукт подешевел на 0,4 процента, а с начала года - на 1,2 процента. Свинина может оказаться самым подешевевшим продуктом и по итогам года.

"Сейчас начинается пост (Неделя о мытаре и фарисее в 2019 году: 17 февраля - 23 февраля - прим. ред.), поэтому цены на свинину и другие местные продукты, например, курятину, снижаются", - пояснил "Российской газете" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Кроме того, в стране открываются новые свинокомплексы, то есть растет конкуренция. Наконец, небольшие партии товара приходят из Бразилии. Насколько долго продлится период снижения цен, будет зависеть от погоды, подчеркнул эксперт.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Что появится в новой потребительской корзине

"Если весна окажется ранней, теплой, то спрос, как в прошлом году, может резко увеличиться уже к майским праздникам. Если же весна будет затяжной и холодной, на шашлыки никто не поедет, спрос будет ниже", - поясняет Сергей Юшин.

Но с учетом ввода новых производственных мощностей, по итогам года объемы поставок свинины на рынок могут вырасти на 5 процентов, так что роста цен не ожидается. "Дополнительный объем, безусловно, будет давить на цены. Мы ожидаем, что в этом году цены на свинину будут, по крайней мере, на 5 процентов ниже, чем в прошлом", - заключает Юшин.

При этом эксперты прогнозируют рост цен на продовольствие в 2019 году на те же 5 процентов. В такой ситуации, в итоге, свинина может стать самым подешевевшим продуктом в этом году.

Экономика Товары и цены Правительство Росстат Цены на продукты
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