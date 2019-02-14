Когда говорят "ну, это володинский сюжет", "это типично володинский герой", "это володинские женщины" - мы примерно понимаем, о чем идет речь, потому что все помнят "Пять вечеров" и "Осенний марафон".

У Александра Володина порой спрашивали на улице: "Что у вас такое грустное лицо?.." Фото: РИА Новости

Но объяснить, почему всё "володинское" столь нами узнаваемо, мы не можем. Ведь это значит - объяснять самих себя.

Однажды приятель спросил Александра Володина: "Что это у тебя пьесы какие-то сиротские?" А в пьесах у него и правда - одни герои воспитывались в детдоме, другие - безотцовщина, третьи в разладе с родителями, и сам-то будущий драматург рос без отца и матери.

Но дело даже не в биографии героев Володина, а в той мелодии одиночества, которая звучит во всех его густонаселенных, как коммуналки, пьесах. Велика Россия, а прислониться не к кому. Нет того теплого и надежного плеча, припав к которому можно почувствовать счастье.

И беда не только в слабых и растерянных мужчинах, которые терзают возлюбленных зыбкостью своих намерений. Беда в самой стране, где все живут как пассажиры, отставшие от поезда и оказавшиеся на чужой станции.

Все ждут призывного свистка тепловоза и сидят по лавкам, испуганно прижав к себе нехитрое имущество. Все боятся полюбить друг друга, и если кто-то полюбит кого-то - то какой-то судорожной любовью.

Так у Володина. В жизни могло быть все иначе, но происходящее в пьесах Володина и сегодня безоговорочно принимается нами как эталон достоверности. То же свойство в русской драматургии есть, пожалуй, лишь у Вампилова. И нота сиротства у них общая.

Володин стал писать в госпитале в 1944м. Пуля прошла между ребер и осталась в легком. Его ровесники как заклинание повторяли строки Семена Гудзенко, тяжело раненного в 42-м под Москвой: "Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели..."

Володин, как всякий молодой парень, оказавшийся в беспомощном положении, не хотел, чтобы его жалели, и сам себя изо всех сил старался не жалеть.

И тут ему очень помогла не солдатская бравада, а то, что его душа была очень расположена к тому, чтобы жалеть других людей. Жалеть детей, жалеть стариков, жалеть девушек...

"Мне всегда кажется, - говорил он в последнем интервью, - что женщина беззащитна... Любовь - это жалость и преклонение. Я всегда очень сильно любил..."

Его пьесы, его поэзия тихо убеждают нас в том, что жалость - это не слабость. Это свойство любящей души. Отказываясь от жалости, мы отказываемся от любви.

А еще он часто повторял слово "стыд". Причем во множественном числе: "стыды".

Сейчас мы как-то запутались с этим словом. Нам говорят, что стыдно стыдиться, надо гордиться. И ладно бы это говорили только сверху. Нет, отовсюду несется клич: "Не надо заморачиваться!.."

А Володин говорил: "Я всю жизнь терзаюсь своими ошибками и стыдами..." Самое известное его стихотворение начинается с заклинания: "Простите, простите, простите меня!.."

Стихи свои он долго избегал печатать, просто дарил своим любимым актерам: Наталье Гундаревой, Станиславу Любшину, Алисе Фрейндлих.

Есть у Володина и стихи, посвященные Сергею Юрскому, с которым мы простились в эти февральские дни...

Они были друзьями. Звали друг друга Сережа, Саша.

Двадцать лет назад Сергей Юрьевич написал "Монолог об Александре Володине". Вот что он говорил о стихах Володина (а Юрский не раз читал их на своих выступлениях и даже со сцены зала Чайковского): "Я помню, что делалось с залом, помню, как зал Чайковского - целый зал - как бы захлебнулся от новизны и точности не выраженного собственного чувства. Вот это володинские стихи и это мой опыт их прочтения...".

Потом, после ухода друга, Сергей Юрский сделал послесловие к своему монологу: "Я никогда не говорил с Сашей о Боге и даже не подозреваю, верующий он или нет. Но Володин - один из самых святых людей, которых я знал в жизни... Я не представляю, как бы смотрел на мир Саша сейчас и как бы мир смотрел на него. Я не представляю, как бы сейчас играли его пьесы. Театр совсем отошел от естественности, а он... он выражал простую и высокую сущность человека. Но и человек изменился. Да, за эти несколько лет человек стал неузнаваем..."

Стихи Александра Володина

Наташе Гундаревой

Откуда снова этот свет

небес и шумный блеск дождей?

Откуда ветер? То есть ветр?

И женщина, и тайна с ней?

Как долго прожил в темноте,

уединился ото всех!

Где были те дожди, и те

снега, и свет, и женский смех?

И вновь гроза! И снова я

овеян ею с головой!

Как ярки тучи надо мной!

Как ты безмерна, жизнь моя!

* * *

По статистике, многие женщины

от усталости сходят с ума.

Не позором - базаром развенчаны

в сумасшедшие едут дома.

И живут на окраине города

в корпусах за глухими оградами,

некрасивые и негордые,

непричесанные, ненарядные.

Им мужья передачи приносят.

Детям врут, что они отдыхают.

Они больше не требуют - просят.

Они больше не плачут - вздыхают.

И мужчинам дают указанья,

чтоб питались!

И чтоб не терзались!

Осторожно по улице шли!

И чтоб нервы свои берегли!..

* * *

Сначала трясся на подножке



от контролёров поездных,



потом проник в вагон, к окошку,



потом на мягкой полке дрых,

потом утратил осторожность,



не помню сам и как - отстал...



Один стою в пыли дорожной,



уходит медленный состав.



Вагонный разговор уехал



и маленький портфель идей,



а я стою как бы для смеха,



для развлечения людей,



которые глядят из окон.



Всё едут мимо поезда...



Стою в сомнении жестоком,



что они едут не туда.

Дата

100 лет назад в Минске родился драматург и поэт Александр Володин.

Дословно

У каждого есть право на собственное несчастье.