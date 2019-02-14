Мир аналитики - и российской, и зарубежной - захватила идея неопределенности будущего. Между тем мир, несмотря на его хаотичность, вполне предсказуем. Представление о тотальной непредсказуемости опасно не только ошибками в политике, но и отказом от активного влияния на его развитие. Из-за смятения элит он как никогда податлив для воздействия.

По мнению Сергея Караганова, Россия - не Запад и в обозримой перспективе интегрироваться с ним уже не будет. Фото: iStock

У заламывания рук о неопределенности две группы причин. В более академической статье опишу их подробнее. Сейчас же просто назову.

Во-первых, доминирующие до сих пор в международной дискуссии западные интеллектуальные элиты не хотят видеть неприятного для их стран будущего, закат их доминирующих позиций. Это - интеллектуальный и политический эскапизм.

Во-вторых, западная мысль породила множество теорий развития, завоевавших международное интеллектуальное сообщество, особенно после, как казалось, окончательной "победы" Запада в 1991-2007 гг. Эти теории преподаются в университетах, их авторы пропагандируются через СМИ, где опять же пока лидирует Запад. Теории стали частью новой политической корректности, "правильности потому, что они верны".

Между тем большинство (хотя и не все) западных теорий либо устарели, либо изначально неадекватны из-за осознанного или даже неосознанного стремления их создателей служить интересам своих стран или их элит. Те же, кто за рубежами этого Запада продвигает эти теории, либо играют на чужом поле по чужим правилам, либо де-факто подыгрывают интересам не своего отечества.

Справедливости ради укажу, что и в России, и, хотя и меньше, на Западе стали появляться работы, отвергающие презумпцию "непредсказуемости". Хороша статья Е.Г. Энтиной и М.Л. Энтина, опубликованная на сайте Российского совета по международным делам (РСМД). Он же недавно опубликовал прогноз развития мира. Постараюсь поддержать эти, пока локальные, российские лидерские успехи.

Опишу основные, с моей точки зрения, тенденции, которые будут определять это развитие. Если, разумеется, не случится большой войны, которая это развитие прервет.

Что ждет мир

Продолжится с некоторым замедлением сдвиг центра мировой экономики и политики в Азию и от старого Запада. Китай уже в обозримой перспективе достигнет по совокупной мощи положения державы равной США. Вслед за военной, экономической, политической силой в сторону Азии, Евразии начинает перетекать и культурно-моральное влияние. Россия - север новой Евразии - имеет благодаря всему этому огромные возможности.

США благодаря "революции Трампа", которая, скорее всего, подстегнет экономику, сохранят свои позиции державы N1-2, но уже в меньшей степени как суперглобального игрока, частично возвратятся в Западное полушарие;

Де-факто "холодная война", развязываемая США против Китая в стремлении сдержать рост его могущества, будет одной из ведущих тенденцией международных отношений. Конца ей не видно, пока не произойдет переформатирование мировоззрения американцев и не будет нащупан новый баланс. Частью этой войны является и противостояние США с Россией. Вероятно через лет 6-8 частичное преодоление раскола американских элит и взятие ими под контроль социальных медиа, политической системы США в целом. А именно для преодоления этого раскола элите Америки понадобился привычный "враг" - Россия. Вероятно, будут насыщены и аппетиты ВПК, во многом ради которых и разворачивается новая гонка за превосходство. Можно будет рассчитывать на частичную нормализацию отношений. Если, разумеется, она представится выгодной. Но другие причины противостояния сохранятся. Вашингтону, допустившему формирование полусоюзнических отношений между Москвой и Пекином, важно либо разгромить Москву, либо нейтрализовать ее, чтобы ослабить Китай.

В мире установился "закон джунглей", о котором под возмущенные крики предупреждали русские

Европа, видимо, упустила возможность попытаться повернуть вспять деградацию европроекта и мировых позиций. В ней будут усиливаться националистические и авторитарные тенденции. Возможен и частичный развал Евросоюза. Более вероятен дрейф вниз и назад с нахождением нового баланса где-то на уровне 1990-х гг. Но в прошлом великие европейские державы не смогут полностью восстановить позиции из-за неудачи эксперимента с единой внешней и оборонной политикой, приведшей к линии по низшему общему знаменателю.

Предпосылки для нормализации наших отношений с Европой объективно накапливаются. Но это будут скорее всего отношения с отдельными странами все более рыхлого Евросоюза.

Геополитически и геоэкономически мир будет становиться все более плюралистическим, но с формированием двух центров притяжения - Америка плюс Большая Евразия. В первую будут входить члены обновленной зоны торговли США - Канада - Мексика, часть латиноамериканцев, Великобритания, часть европейцев. Судьба второй и ее контуры будут зависеть в первую очередь от того, сможет ли Пекин преодолеть историческую инерцию "срединного царства", создающего вокруг себя поле вассальных государств. В новой глобальной роли Китая такая стратегия неизбежно спровоцирует консолидацию против него региональных великих держав с вероятным вовлечением США. Если Китай, что зависит в том числе и от российской политики, возьмет на себя роль первого среди равных, начнет активно строить институты сотрудничества, прежде всего ШОС, сознательно погрузится в сеть связей и балансов, состоится партнерство Большой Евразии - континента мирного сотрудничества и развития, взаимодействия великих цивилизаций, безусловный центр будущего мира. Ситуация подвижна и прояснится скорее всего через 5-7 лет.

Небывало быстрый сдвиг в соотношении сил, регионализация мировой политики, большая роль национальных государств, размораживание конфликтов, которые держали под контролем прошлые гегемоны - ССCР и США, появление новых типов вооружений будут вести к низкой международной стратегической стабильности. Сохранится высокий уровень возможности глобальной войны. Военный фактор сохранит, если не увеличит свое значение, и с точки непосредственного обеспечения безопасности, и как инструмент влияния;

Видимо, продолжится тенденция к деградации интеллектуального уровня человечества и в первую очередь правящих классов многих государств, вызванная информационно-цифровой революцией. Эта тенденция проявилась уже лет двадцать тому назад с приходом к власти "телевизионного поколения", склонного автоматически реагировать на последние новости и "картинку". Тенденция может многократно усилиться, когда вырастет "поколение айфонщиков", мало отличающее реальный мир от виртуального и, похоже, все менее способное к самостоятельному, критическому, долгосрочному мышлению. При этом современные демократии, где выбирают себе подобных, являются механизмом антимеритократическим. Весьма вероятно, что критерием отбора правящих кругов в странах, которые будут способны на такой отбор, станет малоуязвимость отдельных лидеров или их групп к интернету.

Роль невозобновляемых минеральных ресурсов будет продолжать относительно снижаться. Вместе с тем будет возрастать значение в мировой экономике, а затем и геополитике, возобновляемых ресурсов - продовольствия, биоресурсов моря, чистой пресной воды, чистого воздуха, леса. (Эту тенденцию увидел и обосновал талантливый ученый из НИУ ВШЭ И.А. Макаров.) Соответственно, будет возрастать экономическая и политическая ценность территорий, на которых можно производить эти блага, и соперничество за них.

Европа, видимо, упустила возможность попытаться повернуть вспять деградацию европроекта и мировых позиций. В ней будут усиливаться националистические и авторитарные тенденции

Де-факто уход коммунистической и разворачивающийся на глазах закат либеральной идеологии образуют вакуум, за заполнение которого началась борьба. Этот вакуум заполняется национализмом в его государственном, этническом и даже квазирелигиозном вариантах. Налицо запрос на новую идеологию для нового мира.

Тенденция к частичной деглобализации международных экономических отношений в обозримый период продолжится и из-за ужесточения геополитического соперничества, и из-за связанной с цифровой революцией локализацией производств. Продолжится политизация международных экономических отношений, силовое использование экономических рычагов. Возращения к относительно либеральному мировому экономическому порядку предвидеть не стоит, пока не сформируется новый военно-силовой каркас мира и условный Запад не адаптируется к новому соотношению сил.

Последствия климатических изменений, чем бы они ни были вызваны, достаточно хорошо известны. Здесь тоже виден запрос на новую идеологию развития.

Из-за нарастающего изменения соотношения сил в мире продолжится деградация большинства институтов, доставшихся от предыдущих мировых систем - двухполярной и однополярной. Эти институты устарели и либо бесполезны, либо вредны - сохраняют инерцию времен доминирования Запада. В мире установился "закон джунглей", о котором под возмущенные крики предупреждали русские. В том числе в знаменитой речи В.В. Путина на Мюнхенской конференции 2007.

С чем придется считаться России и как нам следует действовать

Можно назвать еще с полдюжины очевидных, во всяком случае для меня, тенденций, которые с высокой степенью вероятности будут определять будущее. Если их адекватно учитывать, оно достаточно предсказуемо и одновременно открыто для целенаправленной, активной политики. Разваливается старая, формируется новая мировая система. И, несмотря на относительно скромные ресурсы, особенно экономические, которые, естественно, нужно наращивать в первую очередь, Россия - третья из 5-6 стран, которые сыграют ключевую роль в формировании этой системы.

Для эффективного участия в этой борьбе и работе нужно сначала заставить себя усвоить простые принципы политики:

1. Нельзя бояться неизбежного, которое диктуется макротенденциями. Будущее всегда дает варианты приспособления и активного влияния.

2. Правил больше нет. За осознание этого мы должны быть благодарны Д. Трампу, который говорит и делает то, что раньше лицемерно скрывали. И Лондону, который недавно заморозил, т.е. своровал часть золотого запаса Венесуэлы, находившегося у него на хранении. Перечислением примеров подобного рода действий можно занять долгие страницы.

Но в борьбе без правил мы, русские, с нашей историей, лихостью, идеологической незашоренностью, готовностью к риску имеем конкурентное преимущество. Надо лишь расстаться с глупостью следования в русле других правил и институтов, которые партнеры беспардонно отбрасывают. Если миру предлагается "закон джунглей", нужно играть по "законам тайги".

3. Почти все концепции внешней политики, унаследованные от двухполярной эпохи и "однополярного мира", либо устарели, либо ложны и неприемлемы. Неадекватно и большинство экономических теорий - но это вопрос для отдельного обсуждения. Нужно прекратить волочиться в фарватере западной мысли. Она либо провалилась, либо тянет назад, все более очевидно морально ущербна или корыстно служит защите его позиций. А Россия - не Запад и в обозримой перспективе интегрироваться с ним уже не будет. Нужно самим с партнерами из старого и нового мира создавать и развивать новые теории международных отношений. Естественно, зная историю и используя прошлые, в том числе западные наработки. Или просто действовать согласно здравому смыслу.

4. Большинство институтов, унаследованных из первой эпохи и перетащенных во вторую, либо умирают, либо вредны. Те из нас, кто призывает к их реанимации, имеют право на ошибку. Российское государство - нет. Исключение - ООН, ее устав и ряд сопутствующих организаций. Нужны новые институты, устремленные в будущий мир, меньше привязанные к отмирающей системе международных отношений.

5. Повторяю мысль, уже не раз высказанную пока не многочисленными специалистами (Ф.А. Лукьянов и др.). Западноцентризм в политике и мышлении устарел, вреден, он признак умственной лени и отсталости. Особенно вреден американоцентризм, дающий стране, объявившей себя нашим врагом, дополнительные козыри. При этом бессмысленно и вредно злостное антизападничество - оборотная сторона старого европо- и америкоцентризма.

6. Нужно целенаправленно признать и внедрять в общественное сознание значение и знание Востока и Юга. Именно там будут находиться основные экономические и политические рынки будущего.

7. Необходимо обеспечение дальнейшего прорыва в новую цифровую эру. Но одновременно нужны целенаправленные усилия по предотвращению умственной деградации элит, которую несет цифровизация. Элита будущего должна быть готова и к ее использованию, и к защите от нее.

8. Стоит начать активно формулировать и продвигать свою концепцию будущего - приоритет предотвращению войны, активной борьбы за мир, строительству сообщества независимых, суверенных, сотрудничающих друг с другом стран и народов, культурного и политического многообразия, ценностей, которые выбирает себе каждое общество и большинство человечества. Недопущение гегемонизма. Развитие рыночной экономики для обеспечения благосостояния и условий для развития большинства, экологической безопасности. Последняя, видимо, должна иметь приоритет. Поддержка всех религий, их взаимодействия и прав атеистов. Поддержка меньшинств при недопущении навязывания ими своих взглядов большинству. Максимально возможная демократизация международных отношений. Мессианизм коммунизма или либерализма - скверный пережиток.

9. В пропаганде - как можно больше правды. Хотя тотальная ложь, обрушиваемая на нашу страну, подмывает ответить тем же. Тон - презрительно насмешливый, а не возмущенный.

Ну а в следующих статьях - в том числе и о конкретных направлениях политики.