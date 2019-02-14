За свою недолгую сценическую жизнь он станцевал практически все ведущие партии известных мировых постановок классического балета, но для зрителей навсегда останется самым прекрасным Альбертом из "Жизели". Именно этот спектакль в память о нем поставила труппа Киргизского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в день его юбилея, а "Российская газета" собрала воспоминания о Чолпонбеке Базарбаеве его близких и друзей.

Надежда Базарбаева, супруга артиста:

- Наше знакомство с Чолпонбеком, наверное, могло быть стать сюжетом для фильма. В советское время было принято отыскивать талантливых ребят в глубинке. Целые бригады деятелей культуры разъезжали по селам в поисках одаренных детей. Где-то в 50-годах приехала такая группа и в небольшой поселок в Ат-Башинском районе Нарынской области. Чолпонбек тогда учился в интернате, что такое балет, даже не представлял. Как-то после уроков всех детей собрали на школьную линейку. Незнакомцы из города рассказывали о балете. Потом попросили ребят показать, кто что умеет делать из упражнений по физкультуре. В общем, из всех мальчишек выбрали только Чолпонбека. Его отвезли во Фрунзе (ныне Бишкек).

И вот всех привезенных детей из глубинки собрали во дворе "куренкеевки" (Музыкальное хореографическое училище имени Мураталы Куренкеева. - Прим. ред.). Чолпонбек сразу выделился из этой группы. Он был такой озорной, общительный. Со всеми начал знакомиться и всех смешил. Меня с ним посадили за одну парту. Вот так и свела нас судьба на всю жизнь. Я даже носила его папки, ждала во дворе, пока он с друзьями играл в футбол. Чолпонбек не знал ни единого слова по-русски, и мне пришлось ему помогать. До восьмого класса у него была двойка по этому предмету, но благодаря хорошей памяти к окончанию школы он выучил его на твердую четверку.

Мы хотели пожениться сразу после окончания училища, но его отправили стажироваться в Москву. Он попал в балетный класс знаменитого педагога Петра Пестова. Там Чолпонбек пробыл год, и ему предложили продолжить заниматься. Летом он приехал на каникулы, и тут умер его отец. Чолпонбеку тогда было 19 лет, и на его плечи легла забота о матери и младших братьях и сестрах. Свадьбу пришлось отложить еще на год. И все же она состоялась. Моя подружка сшила мне платье и фату, а ему мы купили костюм в комиссионном магазине. Организовать праздничный стол помогли друзья. Вот так скромно, без пафоса и отметили начало нашей семейной жизни.

Мы оба начинали танцевать в местном театре. Сначала в кордебалете, потом Чолпонбеку предложили главную партию в балете "Бахчисарайский фонтан". Затем был Зигфрид из "Лебединого озера", полюбившийся ему Альберт из "Жизели". Вот с тех пор он и исполнял главные партии в спектаклях. Мы часто ездили вместе на гастроли. В Большом театре его вообще знали все, начиная с вахтера и заканчивая директором. Он дружил с известными мастерами балета Екатериной Максимой, Владимиром Васильевым, Майей Плисецкой и другими.

Общительность и открытую душу он сохранил на всю жизнь. Когда ему дали звание народного артиста СССР, нам позвонили из театра и сказали, что пришла телеграмма из Москвы. Мы какое-то время находились в ступоре. Вы представляете, что значило в то время получить такое звание? Я не поверила и помчалась в театр.

С Чолпонбеком прожили вместе больше 30 лет. Я взрослела, менялся характер, а он оставался веселым, компанейским, бесшабашным, любил шутить и был очень внимателен к людям. Как-то в День Победы он вернулся с утренней прогулки и рассказал о дворнике, который подметал во дворе. Мужчина оказался участником Великой Отечественной войны. Чолпонбек налил 100 граммов, взял какую-то закуску и пошел его поздравлять.

Он был одним из немногих советских артистов, кому разрешали выезжать на гастроли за границу. Однажды Чолпонбек с труппой выступал в Никарагуа. Жена бывшего президента Даниэля Ортеги обожала классический балет. В то время в этой стране многие люди жили в нужде, но когда выступала советская балетная труппа, театральный зал был забит до отказа. Кстати, там же, в Никарагуа, его укусил скорпион. И жена Ортеги лично отвезла его на своей машине в больницу. Этого скорпиона потом заспиртовали и подарили нам.

В общей сложности он протанцевал на сцене 25 лет. Но когда-то приходит пора, и нужно уходить. Каждое расставание со сценой - потеря в жизни, но Чолпонбек завершил танцевальную карьеру без особых переживаний. Он морально был к этому готов. Смог быстро перестроиться на руководящую работу в театре. Забот прибавилось, когда его назначили министром культуры Киргизии. Так что не до уныния было, да и не такой он человек был, чтобы руки опускать. Вот так мы и прожили с ним больше 30 лет. Редко расставались надолго. И даже когда случилась автокатастрофа, в которой он погиб, я была с ним в одной машине.

Марина Ласточкина, народная артистка Киргизии:

- Судьба подарила Чолпонбеку золотое сердце и талант, который принес ему мировую известность, ограничив только во времени, дав прожить всего 53 года. В 1982 году я окончила Фрунзенское хореографическое училище, и меня по распределению направили в театр оперы и балета. Там я впервые увидела Чолпонбека Базарбаева. Он к тому времени был уже знаменит, танцевал практически все ведущие партии во многих спектаклях.

Меня поразила искренность, обаяние, скромность и доброта, с которой он относился к коллегам по сцене, особенно к молодым артистам. Никакого крика или повышенного голоса. На репетициях он был предельно внимателен и корректен со всеми. Никому не завидовал.

Я окончила училище с отличием и уже была ведущей балериной в театре. Меня пригласили на роль испанки в постановке "Испанское каприччио" Римского-Корсакова. Его в нашем театре ставили российские балетмейстеры. Моим партнером был Чолпонбек Базарбаев. Конечно, я волновалась, но он нашел для меня слова поддержки, и мы станцевали блестяще. Это был премьерный спектакль, и по его окончании зрительный зал гудел от аплодисментов.

Вскоре состоялся мой дебют в главной партии в балете "Спартак". Я танцевала Эгину, а Чолпонбек - Спартака. Для меня от работы с этим артистом остались только самые теплые воспоминания. Недавно, перебирая старые фотографии, я наткнулась на программку творческого вечера Чолпонбека Базарбаева. Это было 31 января 1987 года. В первом отделении он блистательно исполнил партию Альберта из его любимого балета "Жизель". Во втором отделении выступали все остальные солисты. Я танцевала Сильфиду из "Седьмого вальса" Шопенианы. Это те спектакли, где мне посчастливилось танцевать с Чолпонбеком Базарбаевым. Ведь его карьера подходила к концу, а моя только начиналась. Сейчас имя Чолпонбека Базарбаева носит наше хореографическое училище, и я очень рада, что мы храним память о нем.

Рейна Чокоева, народная артистка Киргизской ССР, лауреат государственной премии СССР:

- Я окончила Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой у преподавателя Ольги Иордан. Чолпонбека знала еще ребенком, когда он учился в школе и занимался в училище. Долгое время у него были проблемы с ростом. Но когда ему исполнилось 15 лет, он вытянулся и стал стройным. Спустя какое-то время нас отправили на концерт звезд советского балета, который периодически проводился в Москве и куда съезжались именитые танцоры со всего Советского Союза. Мы должны были исполнять па-де-де из балета "Чолпон". Приехали в театр и стали готовиться к спектаклю. В это время за кулисами уже репетировала Малика Сабирова, а в зале сидела сама Галина Уланова.

Когда Чолпонбек вышел на сцену и начал исполнять вариации, Уланова сразу обратила на него внимание, а стоявший за кулисами балетмейстер Борис Завьялов сказал, что у молодого человека, несомненно, есть талант и большое будущее. Как видите, они не ошиблись.

Я помню мой прощальный бенефис. Утром была репетиция, а когда она закончилась, ко мне подошел Чолпонбек и спросил: "А вы что, больше никогда не выйдете на сцену?" Когда я сказала, что моя карьера как балерины, увы, заканчивается, он пошел в буфет и принес шампанское. Вечером был спектакль. Я попрощалась со зрителями, и тогда Чолпонбек поднял меня на руки.