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Рубрика: В мире

Золотое сердце и талант Чолпонбека Базарбаева

В Киргизии отметили 70-летие народного артиста СССР
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 33(7791)
Партия Альберта из балета "Жизель" была у Чолпонбека Базарбаева любимой. Фото: Семейный архив Базарбаевых Партия Альберта из балета "Жизель" была у Чолпонбека Базарбаева любимой. Фото: Семейный архив Базарбаевых
Партия Альберта из балета "Жизель" была у Чолпонбека Базарбаева любимой. Фото: Семейный архив Базарбаевых
За свою недолгую сценическую жизнь он станцевал практически все ведущие партии известных мировых постановок классического балета, но для зрителей навсегда останется самым прекрасным Альбертом из "Жизели". Именно этот спектакль в память о нем поставила труппа Киргизского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в день его юбилея, а "Российская газета" собрала воспоминания о Чолпонбеке Базарбаеве его близких и друзей.

Надежда Базарбаева, супруга артиста:

- Наше знакомство с Чолпонбеком, наверное, могло быть стать сюжетом для фильма. В советское время было принято отыскивать талантливых ребят в глубинке. Целые бригады деятелей культуры разъезжали по селам в поисках одаренных детей. Где-то в 50-годах приехала такая группа и в небольшой поселок в Ат-Башинском районе Нарынской области. Чолпонбек тогда учился в интернате, что такое балет, даже не представлял. Как-то после уроков всех детей собрали на школьную линейку. Незнакомцы из города рассказывали о балете. Потом попросили ребят показать, кто что умеет делать из упражнений по физкультуре. В общем, из всех мальчишек выбрали только Чолпонбека. Его отвезли во Фрунзе (ныне Бишкек).

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И вот всех привезенных детей из глубинки собрали во дворе "куренкеевки" (Музыкальное хореографическое училище имени Мураталы Куренкеева. - Прим. ред.). Чолпонбек сразу выделился из этой группы. Он был такой озорной, общительный. Со всеми начал знакомиться и всех смешил. Меня с ним посадили за одну парту. Вот так и свела нас судьба на всю жизнь. Я даже носила его папки, ждала во дворе, пока он с друзьями играл в футбол. Чолпонбек не знал ни единого слова по-русски, и мне пришлось ему помогать. До восьмого класса у него была двойка по этому предмету, но благодаря хорошей памяти к окончанию школы он выучил его на твердую четверку.

Мы хотели пожениться сразу после окончания училища, но его отправили стажироваться в Москву. Он попал в балетный класс знаменитого педагога Петра Пестова. Там Чолпонбек пробыл год, и ему предложили продолжить заниматься. Летом он приехал на каникулы, и тут умер его отец. Чолпонбеку тогда было 19 лет, и на его плечи легла забота о матери и младших братьях и сестрах. Свадьбу пришлось отложить еще на год. И все же она состоялась. Моя подружка сшила мне платье и фату, а ему мы купили костюм в комиссионном магазине. Организовать праздничный стол помогли друзья. Вот так скромно, без пафоса и отметили начало нашей семейной жизни.

Мы оба начинали танцевать в местном театре. Сначала в кордебалете, потом Чолпонбеку предложили главную партию в балете "Бахчисарайский фонтан". Затем был Зигфрид из "Лебединого озера", полюбившийся ему Альберт из "Жизели". Вот с тех пор он и исполнял главные партии в спектаклях. Мы часто ездили вместе на гастроли. В Большом театре его вообще знали все, начиная с вахтера и заканчивая директором. Он дружил с известными мастерами балета Екатериной Максимой, Владимиром Васильевым, Майей Плисецкой и другими.

Общительность и открытую душу он сохранил на всю жизнь. Когда ему дали звание народного артиста СССР, нам позвонили из театра и сказали, что пришла телеграмма из Москвы. Мы какое-то время находились в ступоре. Вы представляете, что значило в то время получить такое звание? Я не поверила и помчалась в театр.

С Чолпонбеком прожили вместе больше 30 лет. Я взрослела, менялся характер, а он оставался веселым, компанейским, бесшабашным, любил шутить и был очень внимателен к людям. Как-то в День Победы он вернулся с утренней прогулки и рассказал о дворнике, который подметал во дворе. Мужчина оказался участником Великой Отечественной войны. Чолпонбек налил 100 граммов, взял какую-то закуску и пошел его поздравлять.

Фото: Архив фонда Help the children - SKD и семьи Бицаровых
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Он был одним из немногих советских артистов, кому разрешали выезжать на гастроли за границу. Однажды Чолпонбек с труппой выступал в Никарагуа. Жена бывшего президента Даниэля Ортеги обожала классический балет. В то время в этой стране многие люди жили в нужде, но когда выступала советская балетная труппа, театральный зал был забит до отказа. Кстати, там же, в Никарагуа, его укусил скорпион. И жена Ортеги лично отвезла его на своей машине в больницу. Этого скорпиона потом заспиртовали и подарили нам.

В общей сложности он протанцевал на сцене 25 лет. Но когда-то приходит пора, и нужно уходить. Каждое расставание со сценой - потеря в жизни, но Чолпонбек завершил танцевальную карьеру без особых переживаний. Он морально был к этому готов. Смог быстро перестроиться на руководящую работу в театре. Забот прибавилось, когда его назначили министром культуры Киргизии. Так что не до уныния было, да и не такой он человек был, чтобы руки опускать. Вот так мы и прожили с ним больше 30 лет. Редко расставались надолго. И даже когда случилась автокатастрофа, в которой он погиб, я была с ним в одной машине.

Марина Ласточкина, народная артистка Киргизии:

- Судьба подарила Чолпонбеку золотое сердце и талант, который принес ему мировую известность, ограничив только во времени, дав прожить всего 53 года. В 1982 году я окончила Фрунзенское хореографическое училище, и меня по распределению направили в театр оперы и балета. Там я впервые увидела Чолпонбека Базарбаева. Он к тому времени был уже знаменит, танцевал практически все ведущие партии во многих спектаклях.

Меня поразила искренность, обаяние, скромность и доброта, с которой он относился к коллегам по сцене, особенно к молодым артистам. Никакого крика или повышенного голоса. На репетициях он был предельно внимателен и корректен со всеми. Никому не завидовал.

Я окончила училище с отличием и уже была ведущей балериной в театре. Меня пригласили на роль испанки в постановке "Испанское каприччио" Римского-Корсакова. Его в нашем театре ставили российские балетмейстеры. Моим партнером был Чолпонбек Базарбаев. Конечно, я волновалась, но он нашел для меня слова поддержки, и мы станцевали блестяще. Это был премьерный спектакль, и по его окончании зрительный зал гудел от аплодисментов.

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Вскоре состоялся мой дебют в главной партии в балете "Спартак". Я танцевала Эгину, а Чолпонбек - Спартака. Для меня от работы с этим артистом остались только самые теплые воспоминания. Недавно, перебирая старые фотографии, я наткнулась на программку творческого вечера Чолпонбека Базарбаева. Это было 31 января 1987 года. В первом отделении он блистательно исполнил партию Альберта из его любимого балета "Жизель". Во втором отделении выступали все остальные солисты. Я танцевала Сильфиду из "Седьмого вальса" Шопенианы. Это те спектакли, где мне посчастливилось танцевать с Чолпонбеком Базарбаевым. Ведь его карьера подходила к концу, а моя только начиналась. Сейчас имя Чолпонбека Базарбаева носит наше хореографическое училище, и я очень рада, что мы храним память о нем.

Рейна Чокоева, народная артистка Киргизской ССР, лауреат государственной премии СССР:

- Я окончила Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой у преподавателя Ольги Иордан. Чолпонбека знала еще ребенком, когда он учился в школе и занимался в училище. Долгое время у него были проблемы с ростом. Но когда ему исполнилось 15 лет, он вытянулся и стал стройным. Спустя какое-то время нас отправили на концерт звезд советского балета, который периодически проводился в Москве и куда съезжались именитые танцоры со всего Советского Союза. Мы должны были исполнять па-де-де из балета "Чолпон". Приехали в театр и стали готовиться к спектаклю. В это время за кулисами уже репетировала Малика Сабирова, а в зале сидела сама Галина Уланова.

Когда Чолпонбек вышел на сцену и начал исполнять вариации, Уланова сразу обратила на него внимание, а стоявший за кулисами балетмейстер Борис Завьялов сказал, что у молодого человека, несомненно, есть талант и большое будущее. Как видите, они не ошиблись.

Я помню мой прощальный бенефис. Утром была репетиция, а когда она закончилась, ко мне подошел Чолпонбек и спросил: "А вы что, больше никогда не выйдете на сцену?" Когда я сказала, что моя карьера как балерины, увы, заканчивается, он пошел в буфет и принес шампанское. Вечером был спектакль. Я попрощалась со зрителями, и тогда Чолпонбек поднял меня на руки.

В мире экс-СССР Киргизия
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