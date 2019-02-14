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14.02.2019 16:17
Рубрика: Власть

Клинцевич сравнил афганскую и сирийскую кампании

Текст: Галина Мисливская
Российское руководство сделало выводы из войны в Афганистане, которые помогают добиваться успеха в Сирии, считает лидер Российского союза ветеранов Афганистана, член Комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Спустя 30 лет после окончания военных действий в Афганистане не важно, кто выиграл или проиграл, "хотя итоги тогдашнего противостояния в известной степени определяют сегодняшнюю ближневосточную картину", цитирует сенатора его пресс-служба. "Решающее значение имеет другое - выводы, которое сделало нынешнее российское руководство из афганской компании, что во многом предопределило успех операции в Сирии", - подчеркнул он.

Фото: Александр Секретарев
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Главное, что влияет на ход операции в Сирии, это наличие "укорененного в национальную почву" лидера - Башара Асада. По мнению Клинцевича, ни Бабрак Кармаль, ни Мохаммад Наджибулла не обладали широкой поддержкой в Афганистане.

Кроме того, тогда даже Советскому Союзу, несмотря на наличие Варшавского договора, реально было сложно противодействовать действиям множества государств, включая мусульманские. "В Сирии треугольник - Россия - Турция - Иран, который, хотя и не свободен от противоречий, как мне представляется, принципиально нацелен на созидание. Хотелось бы верить, что безопасность региона есть основная цель, которая преследуется наши партнерами", - отметил Клинцевич.

"Наконец, военная составляющая - мы научились воевать не числом, а умением. И афганский опыт здесь невозможно переоценить", - считает сенатор. Сегодня Россия обладает качественно другим военным потенциалом, который обеспечивает максимальную безопасность военному контингенту, его применяющему.

"В этом я вижу основные уроки афганской войны", - заключил Франц Клинцевич.

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