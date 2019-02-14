Коммунисты предложили штрафовать чиновников за оскорбления россиян

Чиновников или депутатов, оскорбляющих избирателей, нужно штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей, либо дисквалифицировать на срок до трех лет. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Казанков и Николай Коломейцев. Они анонсировали внесение законопроекта на эту тему.

Инициатива, которую представили журналистам коммунисты, предусматривает административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет. Дисквалификация полагается за рецидивы. При этом новые нормы о штрафах не распространяются на граждан.

Под оскорблением авторы подразумевают публичное выражение явного неуважения к гражданам РФ со стороны должностного лица. А также - публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Такого рода высказывания из уст госслужащих в последнее время звучат часто, а наказания за это нет, обратил внимание Казанков.

Депутат обратил внимание, что конкретный оскорбленный гражданин может защитить свои права в суде.

- Но когда оскорбили всех избирателей разом, то такой ответственности нет, поэтому мы предлагаем наказывать таких людей, - пояснил коммунист.