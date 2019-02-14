Конгрессмены США призвали освободить Гуайдо от выплаты долга России

Освободить венесуэльскую оппозицию во главе с Хуаном Гуайдо от выплаты долга России и Китаю призвали в конгрессе США. Такое мнение парламентарии высказали во время выступления в палате спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.

В частности, конгрессмен Брэд Шерман спросил его о том, ведет ли Абрамс переговоры с оппозиционерами о финансовых долгах и "говорили ли США России, что долги возвращены не будут".

"Нет, в подобной форме не говорили", - приводит РИА Новости слова спецпредставителя Белого дома. Он отметил, что оппозиция решения подобного рода должна принимать сама, и ранее сообщалось, что Гуайдо пообещал "платить по законным долгам".

В то же время, по словам Абрамса, Россия и Китай уже перестали вкладывать средства в экономику Венесуэлы, опасаясь дефолта.

"Наше послание, которое мы [Китаю] передали, простое: если вы продолжите поддерживать Мадуро и экономика Венесуэлы будет деградировать дальше, вы никогда не получите ваши деньги", - заявил Абрамс.

Мадуро, так же, как и Гуайдо, обещает выполнить все обязательства перед кредиторами. Также он уверен, что оппозиционеры "рано или поздно предстанут перед правосудием и дадут ответ в суде за попытку узурпации власти".