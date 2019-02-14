Сенаторы Менендес и Грэм отметились очередным зубодробительным законопроектом против России. Читаю на лентах обоснование от Грэма:

"Наша цель изменить статус-кво и наложить серьезные санкции и меры на путинскую Россию. Мы должны прекратить вмешательство в выборный процесс в США, прекратить кибератаки на американскую инфраструктуру, убрать Россию с Украины и остановить деятельность по созданию хаоса в Сирии".

Итак, по косточкам: это говорит американец, чья страна с точностью до наоборот

- вмешивается во все без исключения выборные процессы в России (равно как и в других странах, вот статистика только за ХХ век: в период с 1946 по 2000 год США 81 раз вмешивались в избирательный процесс других стран, к тому же в эту цифру не входят операции по свержению режимов и военные перевороты, которые происходили в странах после избрания неугодных Штатам кандидатов, как, например, в Иране, Конго, Гватемале, Чили и так далее, нынешняя Венесуэла - в том же ряду);

- осуществляет кибератаки на российскую инфраструктуру (с территории США на Россию приходит до 30% от всех хакерских атак, из России на США - не более 3%, разница в 10 раз), при этом открыто провозглашает кибероружие своей госполитикой;

- полностью подчинила Украину своей воле, присутствуя во всех провальных политических и экономических начинаниях нынешних киевских властей, включая провокации на российском направлении;

- привнесла хаос в Сирию еще в 2011 году вслед за хаосом в Ираке и Ливии, еще более усилив порожденный за долго до того в Афганистане демон радикального исламизма.

Американцам очень хочется быть исключительными во всем. Пока удается большей частью по другую сторону добра и зла. Но ведь 22 триллиона госдолга и искореженные судьбы многих народов надо как-то отбивать? А кроме тотальной гегемонии, других инструментов для сокрытия собственных поражений не остается. Сдержать развитие суверенных государств и навязать свою волю странам-вассалам.

Отсюда безумные и бездумные санкции.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook