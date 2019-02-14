Крупный пожар в центре Астаны ликвидирован

В центре Астаны в среду вечером загорелось двухэтажное офисное здание. Информация о пожаре поступила в экстренные службы Казахстана в 21:11.

На место происшествия прибыли 67 человек и 17 единиц техники. Там же был развернут оперативный штаб под руководством председателя КЧС МВД республики Владимира Беккера.

Спустя полтора часа огнеборцам удалось локализовать возгорание. А в 01:42 пожар, площадь которого составила полторы тысячи квадратных метров, был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, рассказал РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.