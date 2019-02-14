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14.02.2019 06:28
Рубрика: В мире

Крупный пожар в центре Астаны ликвидирован

В центре Астаны в среду вечером загорелось двухэтажное офисное здание. Информация о пожаре поступила в экстренные службы Казахстана в 21:11.

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На место происшествия прибыли 67 человек и 17 единиц техники. Там же был развернут оперативный штаб под руководством председателя КЧС МВД республики Владимира Беккера.

Спустя полтора часа огнеборцам удалось локализовать возгорание. А в 01:42 пожар, площадь которого составила полторы тысячи квадратных метров, был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, рассказал РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

В мире экс-СССР Казахстан
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