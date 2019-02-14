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14.02.2019 19:46
Рубрика: В мире

Куба предупредила о подготовке спецназом США операции в Венесуэле

Текст: Александр Ленин

Военно-транспортные самолеты США поднимались в воздух с территории американских баз и летали в страны Карибского бассейна. Об этом сообщает МИД Кубы. На объектах находятся подразделения спецназа, которые занимаются в том числе устранением лидеров государств.

Фото: AP Photo/Ariana Cubillos
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"Между 6 и 10 февраля 2019 года были совершены полеты военно-транспортных самолетов в направлении аэропорта Рафаэль Миранда в Пуэрто-Рико, базы ВВС Сан-Исидро в республике Доминикана и других карибских островов, имеющих стратегическое расположение, вероятно без ведома правительств этих стран", - говорится в заявлении МИД, которое цитирует РИА Новости.

Гавана предупреждает о возможно готовящейся провокации на территории Боливарианского государства при участии США. Кубинские власти призвали международное сообщество воспрепятствовать планам Вашингтона.

Трамп: США рассматривают все варианты по Венесуэле

Ранее опасения относительно подготовки провокации на территории Венесуэлы выразили в российском внешнеполитическом ведомстве. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, акцию планируют провести под прикрытием гуманитарного конвоя, который выйдет из колумбийской Кукуты. Ожидаются жертвы среди мирного населения.

Москва предостерегла США от силового сценария. В частности, позицию РФ по этому вопросу до госсекретаря Майка Помпео в телефонном разговоре довел министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В мире Северная и Центральная Америка Куба В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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