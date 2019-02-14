Куба предупредила о подготовке спецназом США операции в Венесуэле

Военно-транспортные самолеты США поднимались в воздух с территории американских баз и летали в страны Карибского бассейна. Об этом сообщает МИД Кубы. На объектах находятся подразделения спецназа, которые занимаются в том числе устранением лидеров государств.

"Между 6 и 10 февраля 2019 года были совершены полеты военно-транспортных самолетов в направлении аэропорта Рафаэль Миранда в Пуэрто-Рико, базы ВВС Сан-Исидро в республике Доминикана и других карибских островов, имеющих стратегическое расположение, вероятно без ведома правительств этих стран", - говорится в заявлении МИД, которое цитирует РИА Новости.

Гавана предупреждает о возможно готовящейся провокации на территории Боливарианского государства при участии США. Кубинские власти призвали международное сообщество воспрепятствовать планам Вашингтона.

Ранее опасения относительно подготовки провокации на территории Венесуэлы выразили в российском внешнеполитическом ведомстве. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, акцию планируют провести под прикрытием гуманитарного конвоя, который выйдет из колумбийской Кукуты. Ожидаются жертвы среди мирного населения.

Москва предостерегла США от силового сценария. В частности, позицию РФ по этому вопросу до госсекретаря Майка Помпео в телефонном разговоре довел министр иностранных дел России Сергей Лавров.