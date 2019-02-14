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14.02.2019 21:48
Рубрика: Культура

Кудесник балканской музыки Горан Брегович выступит в Москве

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(7792)
Горан Брегович. ГлавclubGreen Сoncert, Москва, 15 февраля, 20.00
Горан Брегович играет азартный, эмоциональный пролетарский джаз и удалые цыганские песни - именно такой музыки нам не хватает на исходе зимы. Фото: Сергей Куксин Горан Брегович играет азартный, эмоциональный пролетарский джаз и удалые цыганские песни - именно такой музыки нам не хватает на исходе зимы. Фото: Сергей Куксин
Горан Брегович играет азартный, эмоциональный пролетарский джаз и удалые цыганские песни - именно такой музыки нам не хватает на исходе зимы. Фото: Сергей Куксин

Самый большой музыкальный клуб столицы, рассчитанный на почти три тысячи зрителей, вряд ли вместит всех желающих услышать концерт этого романтика, балагура, весельчака и в то же время тонкого лирика и замечательного мелодиста.

Композитор, гитарист, певец, кудесник балканской музыки, в которой ловко и непринужденно перемежаются цыганская страсть под гитарные переборы, энергия рока и южного буги, Горан Брегович - наверное, один такой. Вернее, их двое - он сам и Эмир Кустурица. У обоих много общего: они и выступали когда-то вместе, долгое время дружили, оба любят Россию.

Песни Горана Бреговича пели и Сезария Эвора, и Игги Поп (тот самый суперхит In The Death Car!) Но теперь композитор в основном предпочитает исполнять все свои лучшие песни сам. Благо голос у Горана эмоциональный, азартный, душевный. Трубы, гитары, тромбоны, жалейки, контрабас и многочисленные ударные пускаются в пляс вслед за удалыми и отважными мелодиями непререкаемого оптимиста и симпатяги Горана, умудряющегося пританцовывать даже сидя!

Фото: Предоставлено СТС
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Эдакий пролетарский джаз и одновременно бродячий цыганский оркестр очень кстати придется для прохладной московской зимы. Конечно, сыграет Горан и Gas Gas, и Mesecina, и Mahalageasca. После чего станет понятно, что очень много музыки Гарика Сукачева да и питерских Pep-See или "Маркшейдер Кунст" выросли как раз из Горана Бреговича, ну или имеют с ней творческое родство и схожие вдохновляющие эмоции. Один из лучших фильмов, к которым он записывал саундтрек, кстати, называется "Музыка для похорон и свадеб", и известная московская группа, очевидно посмотрев его, начала свою новую песню такими вот словами: "Он играет на похоронах и танцах..." Но Горан не обиделся, не стал высказывать обид...

Балканский артист, кстати, по-прежнему считает себя югославом (его отец - хорват, мать - сербка, а жена боснийка). Кстати, в 70 - 80-е годы он играл в главной югославской хард-рок группе Bijelo Dugme ("Белая пуговица"), жаль только, что из той поры ничего на концертах сейчас уже не исполняет...

Зато полтора года назад Брегович выпустил очередной сольный альбом Three Letters from Sarajevo - лирическое посвящение уникальной истории, культуре и трем религиям его родного города Сараево.

Lany. Malibu Nights, (СD). Polydor

Мягкой, теплой и согревающей музыки - всегда не хватает, поскольку петь просто, светло и в то же время завораживающе, притягательно - сложно. Группа Lany предпочитает играть именно такую...

Американские артисты ныне редко выступают в странах бывшего СССР: доезжают в лучшем случае до Варшавы. Но Lany не следуют чужим правилам: в начале февраля они с аншлагом представили в Москве новый альбом, на котором уютно звучит альтернативный dream-pop с электрогитарой и живыми ударными. Это именно та музыка, которая может ободрить и помочь в том, чтобы наполнить жизнь покоем и негой. Что важно - без приторности и нарочитости. Lany все это удается, особенно в главном хите альбома Taking Me Back.

Культура Музыка Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым
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