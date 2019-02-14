Кузнецова: Взрослые не осознают серьезность травли детей в интернете

Предотвратить травлю детей в интернете помогут благоприятная атмосфера в семье, профессионалы горячей линии и понимание со стороны взрослых, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Отвечая на вопросы журналистов, Анна Кузнецова обратила внимание на серьезность проблемы детского кибербуллинга. "Порой перепалка оффлайн переходит в онлайн и наоборот, когда дети не отвечают до конца за свои слова, которые они пишут в социальной сети, пишут на чужой страничке. Они не отвечают порой за свои действия и не видят до конца последствий. Но взрослые-то есть, они понимают, что за этим может быть", - цитирует Анну Кузнецову РИА Новости.

Детский омбудсмен назвала журналистам три условия, которые, по ее мнению, помогут исправить ситуацию. Первое - внимание родителей и учителей к проблеме травли ребенка в интернете.

"Порой взрослые игнорируют тревожную ситуацию, они не понимают, что для ребенка это настоящий стресс, - сообщила Кузнецова. - При опросе детей в одной и той же образовательной организации дети говорят о том, что кибербуллинг есть и травля есть". Учителя и другие взрослые, участвующие в образовательном процессе, недооценивают угрозы, с которыми сталкиваются дети в Сети.

Создание благоприятной оффлайн-среды, в которой конфликт разрешается взрослыми сразу при его возникновении - второе необходимое условие для защиты детей от кибербуллинга.

Третье условие - поддержание благоприятной среды внутри семей. Тогда, по мнению омбудсмена, ребенок сможет рассказать о своих опасениях еще на ранней стадии возникновения конфликта.

Анна Кузнецова подчеркнула, что в современных школах недооценивают значимость угроз, с которыми сталкиваются дети в интернете. Учителям необходимо понимать, какие проблемы испытывают школьники.

Детский омбудсмен также заявила, что для противодействия кибербуллингу нужны "иные инструменты, которые способствуют быстрому доведению тревожной ситуации до специалиста". В пример Кузнецова привела горячие линии, где должны работать профессионалы.

"В целом мы с вами говорим об управлении процессами в интернете - не регулировании, а об управлении. Очень важно, чтобы мы владели интернетом, а не он нами", - заключила омбудсмен, подчеркнув роль позитивного контента в жизни ребенка в интернете.