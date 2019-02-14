Кузнецова: Взрослые не осознают серьезность травли детей в интернете

Отвечая на вопросы журналистов, Анна Кузнецова обратила внимание на серьезность проблемы детского кибербуллинга. "Порой перепалка оффлайн переходит в онлайн и наоборот, когда дети не отвечают до конца за свои слова, которые они пишут в социальной сети, пишут на чужой страничке. Они не отвечают порой за свои действия и не видят до конца последствий. Но взрослые-то есть, они понимают, что за этим может быть", - цитирует Анну Кузнецову РИА Новости.
Детский омбудсмен назвала журналистам три условия, которые, по ее мнению, помогут исправить ситуацию. Первое - внимание родителей и учителей к проблеме травли ребенка в интернете.
"Порой взрослые игнорируют тревожную ситуацию, они не понимают, что для ребенка это настоящий стресс, - сообщила Кузнецова. - При опросе детей в одной и той же образовательной организации дети говорят о том, что кибербуллинг есть и травля есть". Учителя и другие взрослые, участвующие в образовательном процессе, недооценивают угрозы, с которыми сталкиваются дети в Сети.
Создание благоприятной оффлайн-среды, в которой конфликт разрешается взрослыми сразу при его возникновении - второе необходимое условие для защиты детей от кибербуллинга.
Третье условие - поддержание благоприятной среды внутри семей. Тогда, по мнению омбудсмена, ребенок сможет рассказать о своих опасениях еще на ранней стадии возникновения конфликта.
Анна Кузнецова подчеркнула, что в современных школах недооценивают значимость угроз, с которыми сталкиваются дети в интернете. Учителям необходимо понимать, какие проблемы испытывают школьники.
Детский омбудсмен также заявила, что для противодействия кибербуллингу нужны "иные инструменты, которые способствуют быстрому доведению тревожной ситуации до специалиста". В пример Кузнецова привела горячие линии, где должны работать профессионалы.
"В целом мы с вами говорим об управлении процессами в интернете - не регулировании, а об управлении. Очень важно, чтобы мы владели интернетом, а не он нами", - заключила омбудсмен, подчеркнув роль позитивного контента в жизни ребенка в интернете.