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14.02.2019 15:27
Рубрика: Общество

Кузнецова: Взрослые не осознают серьезность травли детей в интернете

Текст: Виктория Орлова
Предотвратить травлю детей в интернете помогут благоприятная атмосфера в семье, профессионалы горячей линии и понимание со стороны взрослых, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Отвечая на вопросы журналистов, Анна Кузнецова обратила внимание на серьезность проблемы детского кибербуллинга. "Порой перепалка оффлайн переходит в онлайн и наоборот, когда дети не отвечают до конца за свои слова, которые они пишут в социальной сети, пишут на чужой страничке. Они не отвечают порой за свои действия и не видят до конца последствий. Но взрослые-то есть, они понимают, что за этим может быть", - цитирует Анну Кузнецову РИА Новости.

Фото: iStock
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Детский омбудсмен назвала журналистам три условия, которые, по ее мнению, помогут исправить ситуацию. Первое - внимание родителей и учителей к проблеме травли ребенка в интернете.

"Порой взрослые игнорируют тревожную ситуацию, они не понимают, что для ребенка это настоящий стресс, - сообщила Кузнецова. - При опросе детей в одной и той же образовательной организации дети говорят о том, что кибербуллинг есть и травля есть". Учителя и другие взрослые, участвующие в образовательном процессе, недооценивают угрозы, с которыми сталкиваются дети в Сети.

Создание благоприятной оффлайн-среды, в которой конфликт разрешается взрослыми сразу при его возникновении - второе необходимое условие для защиты детей от кибербуллинга.

Третье условие - поддержание благоприятной среды внутри семей. Тогда, по мнению омбудсмена, ребенок сможет рассказать о своих опасениях еще на ранней стадии возникновения конфликта.

Анна Кузнецова подчеркнула, что в современных школах недооценивают значимость угроз, с которыми сталкиваются дети в интернете. Учителям необходимо понимать, какие проблемы испытывают школьники.

Фото: Pixabay
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Детский омбудсмен также заявила, что для противодействия кибербуллингу нужны "иные инструменты, которые способствуют быстрому доведению тревожной ситуации до специалиста". В пример Кузнецова привела горячие линии, где должны работать профессионалы.

"В целом мы с вами говорим об управлении процессами в интернете - не регулировании, а об управлении. Очень важно, чтобы мы владели интернетом, а не он нами", - заключила омбудсмен, подчеркнув роль позитивного контента в жизни ребенка в интернете.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка
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