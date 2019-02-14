Лекарство "Эреспал" изымут из аптек из-за опасных побочных эффектов

Все серии рецептурных лекарственных препаратов "Эреспал" от бронхита (действующее вещество фенспирид в таблетках 80 мг и сиропе 0,2 процента) будут изъяты из продажи в российских аптеках из-за выявленных недостатков. Продукцию отзывает сам производитель - французская "Лаборатория Сервье", сообщил Росздравнадзор.

Производитель с 18 февраля полностью остановит поставку этого лекарства. Служба, в свою очередь, проконтролирует, чтобы аптеки отчитались в территориальные органы Росздравнадзора о возврате уже поставленных серий лекарства поставщику. Решение по дальнейшему обращению препаратов с фенспиридом будет принято Минздравом.

В сообщении "Лаборатории Сервье" говорится, что "Эреспал" может привести к удлинению интервала QT на ЭКГ, то есть к нарушению проводимости. Это может создать потенциальные условия для появления угрожающих жизни нарушений сердечного ритма. Это было установлено недавно, несмотря на то, что препарат циркулирует на международном рынке с 1973 года.

Клиническая значимость новых результатов исследования препарата полностью не установлена, отмечает производитель, и за 45 лет продаж фенспирида было зарегистрировано лишь пять случаев развития удлинения интервала QT на ЭКГ с благоприятным исходом (три из них - с полиморфной желудочковой тахикардией типа "пируэт"). Ввиду того что есть альтернативные препараты для лечения бронхита, производитель решил не рисковать.