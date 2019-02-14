Новости

Названы место и дата прощания и похорон певца Сергея Захарова 18:25
Создатели "Игры престолов" прояснили судьбу Сира Царапки 18:02
Черепашки-ниндзя помогут Бэтмену в борьбе с Джокером в новом фильме 17:43
Тамара Гвердцители: Сергей Захаров ушел от нас молодым и красивым 16:11
Песня Oxxxymiron'а прозвучит в сериале Netflix 15:39

Магистра Друзя обвинили еще в одном мошенничестве

ТВ и сериалы
    14.02.2019, 21:37
Текст:   Олег Усков
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Знатока-магистра "Что? Где? Когда?" Александра Друзя попытались уличить в очередном мошенничестве. При этом обвинителем магистра вновь выступает редактор телешоу "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер. Заявивший в прямом эфире радио "Серебряный дождь", что располагает сведениями по еще одному эпизоду, "когда Александр Друзь играл не по правилам".

Но он, Бер, пока не придает факт огласке - не готов.

"Довольно много лет в тусовке игровой у Друзя репутация не самая лучшая. Я попал в эту тусовку почти двадцаить лет назад и уже тогда что-то такое услышал: "А вот Друзь, вот есть сомнения в честности побед в играх", - поделился Бер. Добавив: "Слухи - это только слухи, но тем не менее...".

Фото: twitter.com/ crookedninja
Черепашки-ниндзя помогут Бэтмену в борьбе с Джокером в новом фильме

Бер уверяет, что про анонсированный эпизод он знает "доподлинно". И у него - "доказательства все есть на руках".

Связаться с Друзем и получить его комментарий по предполагаемому новому эпизоду редакции радио не удалось.

Напомним. Бер во вторник публично - через социальные сети, обвинил магистра Друзя в попытке подкупа - ради выигрыша в три миллиона рублей. На что магистр Друзь возразил: все было ровно наоборот - это Бер его пытался подкупить. Не исключая при этом возможности судебного разбирательства.

Далее последовал комментарий со стороны генерального директора Первого канала Константина Эрнста, заподозрившего, что в корне всего - личная неприязнь Друзя и Бера друг к другу.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер сериала Джорджа Клуни "Уловка-22" с Хью Лори 13:58
Бенедикт Камбербэтч озвучит Сатану, Фрэнсис Макдорманд - Бога 13:28
Названа причина смерти певца Сергея Захарова 12:48
Вышел русский трейлер продолжения мультфильма "Холодное сердце" 12:38
⧣ Россия
Фото: Владимир Родионов/ РИА Новости
Умер знаменитый советский певец Сергей Захаров 12:23
В новом сериале Богомолова сыграли его бывшая жена и Ксения Собчак 11:38
Представители Слепакова опровергли сведения о его госпитализации 10:42
⧣ скандалы
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Друзь может подать в суд на обвинившего его в попытке подкупа редактора 13.02.2019
В США шестеро полицейских расстреляли спящего рэпера 13.02.2019
Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг Александра Друзя 13.02.2019
⧣ телевидение
Фото: Валерий Левитин / РИА Новости
СМИ: Семен Слепаков госпитализирован из-за проблем с сердцем 09:20
Друзь встречно обвинил редактора "Кто хочет стать миллионером?" 13.02.2019
Редактор "Кто хочет стать миллионером" обвинил Друзя в попытке подкупа 12.02.2019