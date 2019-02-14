Магистра Друзя обвинили еще в одном мошенничестве

Знатока-магистра "Что? Где? Когда?" Александра Друзя попытались уличить в очередном мошенничестве. При этом обвинителем магистра вновь выступает редактор телешоу "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер. Заявивший в прямом эфире радио "Серебряный дождь", что располагает сведениями по еще одному эпизоду, "когда Александр Друзь играл не по правилам".

Но он, Бер, пока не придает факт огласке - не готов.

"Довольно много лет в тусовке игровой у Друзя репутация не самая лучшая. Я попал в эту тусовку почти двадцаить лет назад и уже тогда что-то такое услышал: "А вот Друзь, вот есть сомнения в честности побед в играх", - поделился Бер. Добавив: "Слухи - это только слухи, но тем не менее...".

Бер уверяет, что про анонсированный эпизод он знает "доподлинно". И у него - "доказательства все есть на руках".

Связаться с Друзем и получить его комментарий по предполагаемому новому эпизоду редакции радио не удалось.

Напомним. Бер во вторник публично - через социальные сети, обвинил магистра Друзя в попытке подкупа - ради выигрыша в три миллиона рублей. На что магистр Друзь возразил: все было ровно наоборот - это Бер его пытался подкупить. Не исключая при этом возможности судебного разбирательства.

Далее последовал комментарий со стороны генерального директора Первого канала Константина Эрнста, заподозрившего, что в корне всего - личная неприязнь Друзя и Бера друг к другу.