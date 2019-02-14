МИД РФ предупредил о подготовке провокации с жертвами в Венесуэле

На территории Венесуэлы готовится провокация, которую предполагается провести под прикрытием гуманитарного конвоя. Итогом этих действий могут стать жертвы среди мирного населения, предупредили на Смоленской площади.

Колонну с гуманитарной помощью планируют направить в Венесуэлу из колумбийской Кукуты, уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео предостерег американцев от реализации силового сценария в Боливарианском государстве.

Российская сторона, как пояснила Захарова, готова присоединиться к посредникам в урегулировании венесуэльского кризиса и выступает за мирное решение вопроса.