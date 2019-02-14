МИД РФ: Если Запад не захочет нас слушать, это будут его проблемы

Россия использует Мюнхенскую конференцию по безопасности, стартующую 15 февраля, чтобы донести свою позицию и предупредить Запад об опасности взятого ими курса. Об этом заявил "РГ" замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы пытаемся объяснить свое видение тем, кто захочет нас слушать, в том числе на Мюнхенской конференции. Не факт, что желающих слушать нас там будет много. Но если они не захотят нас слушать, это будут их проблемы. И эти проблемы будут нарастать", подчеркнул дипломат.

Мюнхенская конференция - одна из самых актуальных площадок для разговоров на злобу дня, о проблематике мироустройства с учетом динамичных процессов, происходящих в нынешнем мире. Также Рябков отметил, что "в стартовом документе, подготовленном организаторами для затравки, речь идет и о том, что наступает эра соперничества великих держав, и что в этом соперничестве США и западный лагерь в его классическом понимании имеют некие преимущества перед группой, в которую они включили Китай, Россию и другие государства".

По словам Рябкова, такая постановка вопроса и раскладка сил на международной арене "искусственна и умозрительна", она выдает в авторах, что они основываются на западоцентричности.

"Говорить, что Запад впереди, а все другие в обороне, может лишь тот, кто склонен выдавать желаемой за действительное, - сказал замминистра. - Соперничество в мире нарастает и конфликтогенность увеличивается".

Дипломат отметил, что вся послевоенная модель мироустройства, основанная на глубоком понимании уроков Второй Мировой и недопустимости развязывания новой войны сейчас рушится теми, кто хочет "навязать свою представления" о порядке.

"Но исторический запад с его историческими корнями и цивилизационными достижениями должен подумать, должен ли он ставить на кон все эти достижения ради установления, прости Господи, нового порядка для остального мира, - сказал Рябков. - Вы декларируете абсолютную свободу личности в своих государствах? Так дайте свободу другим государствам развиваться так, как они хотят".