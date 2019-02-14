МИД: Задача Москвы - не допустить цветной революции в Венесуэле

Российская сторона намерена не допустить реализации цветной революции в Венесуэле. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Цель нашей линии в том, чтобы не допустить очередной цветной или иной черно-белой революции по американским лекалам", - подчеркнул дипломат, которого цитирует ТАСС.

По словам замминистра, Москва находится на связи с Каракасом и пытается найти выходы из политического кризиса в рамках действующей конституции. Россия выступает против силового сценария, который пытается навязать Вашингтон. Недавние телефонные переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лавров и госсекретаря США Майка Помпео подтвердили, что позиции Кремля и Белого дома по Венесуэле резко расходятся.

Между тем в ООН появилась группа из четырнадцати государств, которые будут противодействовать вмешательству в дела Боливарианского государства. В объединение, в частности, вошли Россия, Китай, Иран и Сирия.