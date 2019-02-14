Минюст предложил дать студентам вузов право на алименты

Как пояснили в ведомстве, речь идет об алиментах, назначаемых после развода родителей. Если отец ушел из семьи, он будет обязан платить алименты сыну или дочери-студенту и после совершеннолетия, пока те учатся. Такова суть идеи.

"Данная инициатива не затрагивает право на бесплатное образование, получение стипендий и другие существующие меры поддержки", подчеркивают в ведомстве.

На проблему указали сами родители: в Минюст поступает масса обращений, что в той или иной семье отец, как только ребенку исполнилось 18 лет, умыл руки и перестал оказывать какую-либо поддержку семье. Между тем студенту прокормить себя достаточно трудно, зачастую приходится выбирать: или учеба, или работа.

Поэтому родители-одиночки и просят закрепить в Семейном кодексе Российской Федерации обязанность другого родителя, не проживающего с ребенком, продолжать выплачивать алименты на содержание совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся по очной форме в вузах и колледжах. Более того, иногда 18-летний молодой человек может еще не успеть закончить школу.

"Сейчас фактически все расходы по содержанию совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся по очной форме, возлагаются на родителя, проживающего с ребенком, поскольку по достижении 18 лет дети перестают получать алименты от другого родителя, - рассказывают в Минюсте. - Учитывая, что в настоящее время общепринятый период обучения детей выходит за пределы 18 лет, возникает системная диспропорция в несении расходов на содержание ребенка, что негативно отражается на качестве и так непростой жизни неполной семьи".

Законопроект будет разрабатываться с результатов широкого общественного и экспертного обсуждения. "В настоящее время окончательное решение по данному вопросу не принято, подготовка соответствующего проекта нормативного правового акта не осуществляется", сообщили в Минюсте.