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14.02.2019 08:34
Рубрика: Экономика

Минюст предложил дать студентам вузов право на алименты

Текст: Владислав Куликов

Министерство юстиции России объяснило детали резонансной инициативы по поводу содержания родителями детей-студентов. Напомним, накануне о подобной идее рассказал министр юстиции России Александр Коновалов, выступая перед сенаторами.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснили в ведомстве, речь идет об алиментах, назначаемых после развода родителей. Если отец ушел из семьи, он будет обязан платить алименты сыну или дочери-студенту и после совершеннолетия, пока те учатся. Такова суть идеи.

Фото: Лилия Злаказова
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"Данная инициатива не затрагивает право на бесплатное образование, получение стипендий и другие существующие меры поддержки", подчеркивают в ведомстве.

На проблему указали сами родители: в Минюст поступает масса обращений, что в той или иной семье отец, как только ребенку исполнилось 18 лет, умыл руки и перестал оказывать какую-либо поддержку семье. Между тем студенту прокормить себя достаточно трудно, зачастую приходится выбирать: или учеба, или работа.

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Поэтому родители-одиночки и просят закрепить в Семейном кодексе Российской Федерации обязанность другого родителя, не проживающего с ребенком, продолжать выплачивать алименты на содержание совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся по очной форме в вузах и колледжах. Более того, иногда 18-летний молодой человек может еще не успеть закончить школу.

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"Сейчас фактически все расходы по содержанию совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся по очной форме, возлагаются на родителя, проживающего с ребенком, поскольку по достижении 18 лет дети перестают получать алименты от другого родителя, - рассказывают в Минюсте. - Учитывая, что в настоящее время общепринятый период обучения детей выходит за пределы 18 лет, возникает системная диспропорция в несении расходов на содержание ребенка, что негативно отражается на качестве и так непростой жизни неполной семьи".

Законопроект будет разрабатываться с результатов широкого общественного и экспертного обсуждения. "В настоящее время окончательное решение по данному вопросу не принято, подготовка соответствующего проекта нормативного правового акта не осуществляется", сообщили в Минюсте.

Экономика Финансы Власть Право Семейное право Общество Образование Правительство Минюст Разводы и алименты Семейное законодательство
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