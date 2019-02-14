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14.02.2019,  
13:56
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Мотоцикл военного назначения: армия Лаоса выбрала российские "Уралы"

Мотоциклы российского производства замечены на недавнем военном параде, прошедшем в столице Лаоса, городе Вьентьян.

Судя по форме и опознавательным знакам, техника марки "Урал" эксплуатируется в подразделениях, являющихся аналогами нашей военной автомобильной инспекции.

Фото: Armada Bolivariana / youtube.com
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Лаосская ВАИ выбрала модификацию, специально предназначенную для службы в трудных условиях, там, где отсутствуют дороги. В одной из версий эта модель имеет привод на коляску, что существенно повышает проходимость.

Полностью снаряженное транспортное средство весит чуть более 360 кг. Мотоцикл способен перевозить трех бойцов. На нем установлен двигатель мощностью в 41 л.с. Максимальная скорость - 110 км/ч.

Российские "Уралы" стали единственной подобной техникой, которой доверили участие в столь ответственном мероприятии, посвященном 70-летию создания лаосской Народной армии.

Тяжелые мотоциклы долгое время были непременным атрибутом многих подразделений Советской армии. В 90-е годы их вывели их эксплуатации и утилизировали.

Позже, уже для современных вооруженных сил создавались модификации, вооруженные пулеметом ПК, установленным на специальную турель, или противотанковым управляемым ракетным комплексом "Конкурс М". Однако такая техника не получила распространения в мотострелковых и десантных войсках.

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