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14.02.2019 21:53
Рубрика: Культура

Мультимедиа Арт музей покажет 40 фотографий Альберта Уотсона

Текст: Наталья Соколова
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(7792)
Календарь Pirelli 2019, фотограф Альберт Уотсон, в рамках XI биеннале "Мода и стиль в фотографии", Мультимедиа Арт музей, до 12 мая
Для календаря Летиция Каста сыграла роль художницы, живущей в лофте со своим парнем, роль которого досталась Сергею Полунину. Фото: Мультимедиа Арт музей Для календаря Летиция Каста сыграла роль художницы, живущей в лофте со своим парнем, роль которого досталась Сергею Полунину. Фото: Мультимедиа Арт музей
Для календаря Летиция Каста сыграла роль художницы, живущей в лофте со своим парнем, роль которого досталась Сергею Полунину. Фото: Мультимедиа Арт музей

Автором нового, 46-го по счету, календаря стал знаменитый фотограф Альберт Уотсон.

Модный, прославленный, звездный. Эти эпитеты давно слились с именем фотохудожника. Директор Мультимедиа Арт музея Ольга Свиблова всегда говорит о нем с особым придыханием и очень любит приглашать его в Москву, где выставки Уотсона проходят довольно часто.

Посетителям на этот раз представят 40 цветных и черно-белых фотографий формата 16:9. Съемки календаря проходили в апреле 2018 года в Майами и Нью-Йорке. А на его страничках уже по традиции можно найти немало известных имен: супермодель Джиджи Хадид и известнейший американский дизайнер Александр Вэнг, звезды Американского театра балета Мисти Коуплэнд и Кельвин Ройал III, выдающаяся модель и актриса Летиция Каста и знаменитый танцовщик Сергей Полунин, им компанию составили молодая многообещающая актриса Джулия Гарнер и шведская модель Астрид Эйка.

Напомним, что первый календарь Pirelli вышел в 1964 году. Его автором был официальный фотограф The Beatles Роберт Фриман. Календарь всем так понравился, что решили сделать его ежегодным. Теперь приглашение поработать над календарем - большая честь для любого фотографа. Кстати, тираж у календаря крошечный, и купить его можно только на аукционе. И достается он, как правило, сильным мира сего.

Фото: Сергей Куксин
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Автор нынешнего календаря Альберт Уотсон говорит о своей работе: "Когда я приступал к проекту, мне хотелось реализовать его в манере, отличной от других фотографов, и я спросил себя, какой путь окажется самым оптимальным. В итоге я стремился запечатлеть образы, несущие в себе глубину и рассказывающие определенную историю, и все это - на высоком качественном уровне. Мне хотелось получить не просто снимки людей, а нечто большее: я стремился добиться сходства со "стоп-кадрами" из фильмов".

В итоге получилось четыре серии фотографий - четыре мини-фильма, повествующие о четырех женщинах. У каждой - cвоя история, своя мечта и свой путь к этой мечте.

Британец Альберт Уотсон был назван одним из 20 самых влиятельных фотографов мира. Всех, кого он снимал, перечислить невозможно: от Мика Джаггера до Альфреда Хичкока, от Джонни Деппа до Стива Джобса. Кстати, сам он говорит, что больше всего ему понравилось работать с Джеком Николсоном - харизматичный и очень дисциплинированный. В портфолио Уотсона - 250 обложек для Vogue и 600 рекламных кампаний. Королева Eлизавета II наградила Уотсона орденом Британской империи.

Уотсон обратился к профессиональной фотографии весьма поздно - после 30 лет, а до этого работал учителем в начальной школе...

В один из своих приездов в Москву в 2015 году он рассказал "РГ" о том, можно ли научиться хорошо снимать или это дар свыше. "Я бы сказал так: составляющие успешного фотографа - одаренность свыше, случай и, конечно, упорная работа", - ответил мудрый Уотсон.

Кстати, в Мультимедиа Арт музее накануне прошел его мастер-класс. Очереди из желающих послушать мэтра и посмотреть его новые снимки выстраивались за несколько часов до начала.

Культура Арт Фотография Гид-парк
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