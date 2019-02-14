Мультимиллионер Джим Роджерс опроверг слухи о встрече с Ким Чен Ыном

Южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в политических кругах страны заявили, что один из наиболее знаменитых мировых инвесторов Джим Роджерс собирается в ближайшее время посетить Пхеньян и встретиться с Ким Чен Ыном. Это спровоцировало спекуляции о возможных крупных вложениях средств инвестора в КНДР. Сам миллионер опроверг эти слухи, но не стал отказываться от слов, что считает Северную Корею одной из самых перспективных в ближайшие годы для инвестиций стран.

Напомним, что 76-летний Джим Роджерс является владельцем нескольких холдингов. Он известен своими смелыми инвестициями и благодаря своему видению сумел заработать большое состояние, которое оценивается в несколько сотен миллионов долларов. Эксперты называют Роджерса членом тройки "легендарных" инвесторов современности, куда помимо него также входят Джордж Сорос и Уоррен Баффет.

Информацию о визите Роджерса в КНДР сообщила южнокорейская газета "Кенхян Синмун". Издание, ссылаясь на информацию в политических кругах Южной Кореи, сообщило, что американского инвестора в гости пригласил Ким Чен Ын, и бизнесмен намерен посетить КНДР в марте. Госдепартамент США, как утверждало издание, уже разрешил поездку в Пхеньян, несмотря на формальный запрет для граждан США на посещение КНДР.

Отметим, что ранее Джим Роджерс уже дважды побывал в Северной Корее в качестве туриста. В 2015 году он заявил, что хотел бы вложить в развитие КНДР все свои средства, считая, что в случае открытия Страны чучхе эти инвестиции многократно окупятся.

Сообщение о возможном визите Роджерса вместе с высказываниями Ким Чен Ына о желании экономически развить страну спровоцировали спекуляции, что готовится большой инвестиционный проект. С учетом приближающегося американо-северокорейского саммита в Ханое 27-28 февраля это приобрело еще большую достоверность. В администрации президента Южной Кореи, где выступают за развитие связей с Пхеньяном, поддержали эти планы, выразив надежду на успех.

Впрочем, может оказаться, что журналисты выдали желаемое за действительное. Сам Джим Роджерс заявил, что ничего не знает о "своем визите" в Северную Корею. "Мы совершенно ничего не знаем об этом. Никто не связывался с нами по поводу встречи. Если мы узнаем что-то еще, то обязательно вам сообщим", - говорится в ответе Джима Роджерса, которое он отправил по электронной почте южнокорейской англоязычной газетеThe Korea Times, представители которой попросили прокомментировать появившиеся слухи.

Однако, судя по действиям бизнесмена, он действительно внимательно следит за ситуацией на Корейском полуострове. Как сообщили местные газеты, с 2016 года Роджерс вложился в три южнокорейских стартапа, считая их очень перспективными. Кроме того, недавно он был назначен одним из внешних директоров компании Ananti, которая владеет в северокорейской туристической зоне в горах Кымган крупным отелем с площадкой для гольфа и горячими источниками.