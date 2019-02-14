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Рубрика: В мире

Не комплекс, а дворец

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 33(7791)
Клиника позволит жителям южных областей Киргизии получать качественную медпомощь, не выезжая в Бишкек. Фото: Пресс-служба мэрии Оша Клиника позволит жителям южных областей Киргизии получать качественную медпомощь, не выезжая в Бишкек. Фото: Пресс-служба мэрии Оша
Клиника позволит жителям южных областей Киргизии получать качественную медпомощь, не выезжая в Бишкек. Фото: Пресс-служба мэрии Оша
Новый больничный комплекс на 150 коек готовятся сдать в эксплуатацию в микрорайоне "Ак-Тилек" города Оша. Местные информационные источники утверждают, что клиника станет одной из самых крупных в Центральной Азии и позволит жителям южного региона получать качественную медицинскую помощь, не выезжая в Бишкек.

Как сообщают в мэрии южной столицы, сейчас вокруг комплекса заканчивается строительство ограждений, а территория объекта благоустраивается и озеленяется. Градоначальник Таалайбек Сарыбашов поручил при необходимости привлечь к работам сотрудников муниципальных коммунальных служб.

Фото: Евгения Евреинова
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Возведение комплекса началось осенью 2016 года. Финансирование проекта взяло на себя правительство Китая, решившее выделить на строительство сумму, эквивалентную 26,5 миллиона долларов. Власти КНР также пообещали полностью оснастить новое медучреждение современным оборудованием. Переговоры с китайской стороной, по официальным данным, велись с 2007 года.

Согласно проекту, общая площадь зданий комплекса превысит 12 тысяч квадратных метров. После сдачи в эксплуатацию клиника сможет принимать до 200 пациентов в сутки. Часть помещений предназначена для научно-исследовательской работы.

В мире экс-СССР Киргизия
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