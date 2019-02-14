На российских прилавках будет больше креветок

Российские рыбаки больше чем на треть увеличили вылов креветок, рассказали в Росрыболовстве. Эксперты не исключают расширение ассортимента и снижение розничных цен на этот деликатес.

Российские рыбопромышленники в 2018 году освоили более 30 тысяч тонн креветок, что на 36 процентов перекрывает показатели предыдущего года, когда было добыто 22 тысячи тонн, приводят цифры в Росрыболовстве.

"Прибавка обеспечена в основном за счет вылова в Северном бассейне. В Баренцевом море добыча северной креветки выросла в три раза - с 3,7 тысячи тонн до 11,7 тысячи тонн. Увеличился вылов козырьковых шримсов, гребенчатой и гренландской креветки и шримсов-медвежат на Дальнем Востоке России", - отметили в Росрыболовстве. Сейчас российские рыбаки добывают с десяток видов креветок и шримсов как в зоне России, так и за пределами национальных вод.

Вылов начал расти в том числе из-за введения контрсанкций - снизился импорт креветок, рекомендовано было нарастить собственную добычу. "Например, в Баренцевом море в 2018 году добыли 12 тысяч тонн креветок, а в 2019 году улов можно нарастить уже до 90 тысяч тонн без ущерба для популяции", - пояснили "РГ" в пресс-службе Росрыболовства.

Часть улова экспортируется, преимущественно крупные гребенчатые креветки. Но в первую очередь продукт идет на российский рынок. Расширение ассортимента хорошо видно в регионах добычи, прежде всего на Дальнем Востоке, пояснили в ведомстве. На юге страны добываются травяная и каменная креветки, их улов тоже с каждым годом растет.

"Нужно подождать, не исключено, что мы увидим расширение ассортимента креветок в магазинах других регионов страны. Во всяком случае, когда в конце прошлого года рассказывали о рекордных объемах улова горбуши, я действительно увидел на местном рынке хорошую горбушу по невысокой цене", - отметил в беседе с "РГ" аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод.

Ассортимент креветок на прилавках расширится: появятся козырьковые шримсы, гребенчатая и гренландская креветки, шримсы-медвежата. Цены снизятся

Недавно, добавил он, на подмосковном рынке также появились креветки-медвежата. "Удивился, поскольку это довольно редкий вид креветки и самый вкусный. Медвежата, в отличие от других креветок, питаются не планктоном, а мидиями, то есть они плотоядные, поэтому и мясо у них другое. Отличить внешне медвежат можно по выраженному красному цвету и толстой шкуре с пупырышками", - добавил эксперт. В рыбных магазинах сейчас килограмм медвежат стоит около 1,1 тысячи рублей, на рынке - 950 рублей. "В любом случае расширение ассортимента должно привести к снижению цен", - сказал Леонид Холод.

Вместе с тем в России поднялись розничные цены на скумбрию. "Скорее всего, это происходит из-за того, что на рынке появилось больше норвежской скумбрии. Судя по тому, что сейчас на рынке продают большую скумбрию холодного копчения по 500 рублей за килограмм, а это дорого для этой рыбы, приплыла она сюда из Норвегии", - отметил Леонид Холод.