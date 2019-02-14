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Рубрика: В мире

NASA объявило о завершении 15-летней миссии марсохода Opportunity

Фото: NASA via AP Фото: NASA via AP
Фото: NASA via AP

Миссия марсохода Opportunity, связь с которым была потеряна в середине 2018 года, завершена. Об этом в среду заявил помощник директора NASA по научным исследованиям Томас Зурбукен.

Фото: Bill Ingalls/NASA/nasa.gov
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Как отметил сам директор NASA Джим Брайденстайн, когда Opportunity прибыл на Марс в 2004 году, его главная задача состояла в том, чтобы немного продвинуться по поверхности и проработать в течение 90 суток. За 15 лет Opportunity преодолел около 20 миль, "мы отмечаем эти научные достижения", - подчеркнул Брайденстайн, поблагодарив всех участников проекта, пишет ТАСС.

Напомним, связь с марсоходом прервалась 10 июня прошлого года после мощной пылевой бури. Во время стихии Opportunity должен был перейти в спящий режим, а после ее окончания вновь использовать солнечные батареи. Специалисты неоднократно пытались восстановить связь с аппаратом, однако, ответный сигнал так и не был получен. Возможно, слой пыли на солнечных батареях Opportunity мешает подзарядке. Последняя безуспешная попытка восстановить контакт с марсоходом была предпринята во вторник.

К 2020 году NASA планирует доставить на поверхность Марса еще один аппарат. Он должен будет собрать информацию, на основании которой ученые оценят вероятность существования жизни на Марсе в прошлом, а также изучат возможность заселения людьми в будущем.

В мире США Общество Космос
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