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Названа лучшая игра 2018 года

14.02.2019,  
15:04
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

В конце прошлого года в онлайн-сервисе цифрового распространения компьютерных игр компании Valve проходило голосование пользователей в 8 различных номинациях премии Steam 2018.

Сообщество игроков сделало свой выбор, а держатели платформы объявили победителей. Список лауреатов выглядит следующим образом:

Игра года: PlayerUnknown's Battlegrounds

Игра года в виртуальной реальности: The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Любимое дитя: Grand Theft Auto V

Лучший разработчик: CD Projekt RED

Лучшее окружение: The Witcher 3: Wild Hunt

Друг познаётся в игре: Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Лучшая альтернативная история: Assassin's Creed Odyssey

Кладезь машинного веселья: Rocket League

Стоит отметить, что комьюнити платформы Steam трудно назвать иначе как консервативным. Ведь из всего списка победителей только последняя часть ассасинской саги вышла в календарном 2018 году. Победитель VR-номинации тоже технически имеет датой релиза апрель прошлого года, но по содержанию это все тот же старый добрый Skyrim прямиком из 2011.

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Все игры-триумфаторы получили специальную "плашку", свидетельствующую о победе, на своих страницах в магазине Steam.

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