Названа лучшая игра 2018 года

В конце прошлого года в онлайн-сервисе цифрового распространения компьютерных игр компании Valve проходило голосование пользователей в 8 различных номинациях премии Steam 2018.
Сообщество игроков сделало свой выбор, а держатели платформы объявили победителей. Список лауреатов выглядит следующим образом:
Игра года: PlayerUnknown's Battlegrounds
Игра года в виртуальной реальности: The Elder Scrolls V: Skyrim VR
Любимое дитя: Grand Theft Auto V
Лучший разработчик: CD Projekt RED
Лучшее окружение: The Witcher 3: Wild Hunt
Друг познаётся в игре: Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Лучшая альтернативная история: Assassin's Creed Odyssey
Кладезь машинного веселья: Rocket League
Стоит отметить, что комьюнити платформы Steam трудно назвать иначе как консервативным. Ведь из всего списка победителей только последняя часть ассасинской саги вышла в календарном 2018 году. Победитель VR-номинации тоже технически имеет датой релиза апрель прошлого года, но по содержанию это все тот же старый добрый Skyrim прямиком из 2011.
Все игры-триумфаторы получили специальную "плашку", свидетельствующую о победе, на своих страницах в магазине Steam.