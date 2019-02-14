Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заплатил бывшему тренеру команды Жозе Моуринью и его штабу 22,3 миллиона евро в качестве неустойки после досрочного расторжения контрактов.

Ранее СМИ сообщали, что сумма компенсации Моуринью составила 17 миллионов. "Особенный", как однажды сам себя назвал португалец, - уже третий тренер, с которым "МЮ" разрывает соглашение с момента ухода Алекса Фергюсона в 2013 году. Всего на увольнение этих специалистов (Дэвид Мойес, Луи ван Гал и Моуринью) "красные дьяволы" потратили 37,5 миллиона евро.

Моуринью работал в "МЮ" с 2016 по 2018 год. За это время команда завоевала Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы. На прошлой неделе специалист посетил Балашиху, где он сходил на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и питерским СКА.