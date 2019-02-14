Новак оценил инвестиции в ТЭК России за год в 5 триллионов рублей

Российский топливно-энергетический комплекс по итогам прошлого года получил инвестиции в объеме около пяти триллионов рублей. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Рост капитальных вложений произошел на фоне роста цен на энергоносители на мировом рынке. По оценкам Новака, к 2024 году инвестиционный поток может вырасти до 7 триллионов рублей, то есть на 40 процентов, за счет проектов СПГ и нефтехимических производств.

Пока неясно, как могут повлиять на показатели российского ТЭКа возможные новые санкции США против нефтегазовой отрасли РФ, в частности законопроект республиканцев, вынесенный вчера на обсуждение, предполагает ограничительные меры для СПГ-проектов. "Посмотрим, изучим", - сказал Новак журналистам.

По итогам прошлого года российская экономика показала рост ВВП более чем на два процента, что было связано в том числе с крупными нефтегазовыми проектами, среди которых "Ямал СПГ". Так, объем инвестиций в здания и сооружения только в Ямало-Ненецком АО, которые предположительно связаны с ТЭКом (другие сектора в регионе просто не могли бы сгенерировать такой объем инвестиций) составил в прошлом году 0,6 миллиарда рублей.