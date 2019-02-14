В США депрессию будут лечить сильным обезболивающим

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) рекомендовало одобрить эскетамин в качестве антидепрессанта.

Как сообщает Nature, из 16 членов консультативной группы FDA препарат одобрили 14. Окончательно вопрос будет решен в начале марта. Компания-производитель планирует выпускать его в форме назального спрея, пишет Reuters. Препарат был испытан на 1700 добровольцах.

Кетамин уже используется в качестве обезболивающего и не может быть запатентован, поэтому фармацевтические компании ищут его производные. Об антидепрессивных свойствах кетамина стало известно в начале 21 века: он действует буквально за считанные часы. И этим сильно отличается от других антидепрессантов.

Минус - в побочных эффектах: галлюцинации и временные диссоциативные расстройства, однако специалисты говорят, что многие пациенты согласятся и на это, лишь бы избавиться от депрессии. К тому же это вещество - наркотическое, поэтому производителю препарата, по видимости, придется вести реестр пациентов и вводить вещество в клинике под наблюдением врачей.

- Я все-таки шокирован этой новостью. Если эскетамин одобрят, то это станет первым принципиально новым антидепрессантом на рынке за последние десятилетия, - говорит нью-йоркский психиатр Джеймс Мурро.