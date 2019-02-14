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Экономика
14.02.2019 13:36
Текст: Надежда Толстоухова

Отмену роуминга с Беларусью предложили обсудить на уровне глав государств

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций готово инициировать переговоры по поводу отмены роуминга между Россией и Беларусью на уровне глав государств или премьер-министров двух стран, заявил журналистам в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи министр Константин Носков, передает "Интерфакс".

"Белорусская сторона прислала нам ответные предложения, серьезно скорректировав наш план. Речь идет о снижении цен на 25-30 процентов, а не об отмене роуминга в нашем понимании - бесплатных входящих звонках для российских абонентов в Беларуси и белорусских в России. Пока, к сожалению, договориться не можем", - сказал Носков.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"Видимо, будем инициировать вынесение переговоров на более высокий уровень, на министерском уровне, похоже, не удаётся договориться", - добавил он.

Согласно плану Минкомсвязи, отмена роуминга между двумя государствами должна была происходить поэтапно. Так, в феврале 2019 года предполагалось установить симметричные ставки на услуги по пропуску трафика. Сейчас они существенно разнятся. Если тарифы не уравновесить, российские провайдеры понесут денежные потери в размере от 1,5 до 2 миллиардов рублей в год на каждого оператора.

Если бы ставки удалось выровнять, то операторы обеих стран оказались бы в равных экономических условиях. И тогда можно было бы приступить к урегулированию тарифов для населения. Этот этап был изначально запланирован на май 2019 года, но сейчас, судя по всему, сроки переносятся.