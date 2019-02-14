Павел Мамаев открыл счет в первом футбольном матче в Бутырке

Павел Мамаев открыл счет в первом в истории футбольном матче арестантов следственного изолятора "Бутырка". После первого тайма счет 3-0 в пользу команды, за которую играет Павел Мамаев. На месте события находится корреспондент "РГ".

Игра проходит в формате мини-футбола. На поле две команды по шесть человек, все - заключенные, сидящие в одной камере.

Как рассказал "РГ" начальник СИЗО 2 "Бутырка" Сергей Телятников, Павел Мамаев специально был переведен в большую камеру, а площадка для игры в футбол включена в план надзора. Юридически футбольный матч проходит во время прогулки арестантов: каждый сиделец СИЗО имеет право на часовую прогулку. Всего сегодня запланировано три матча - играть будут три камеры. В перспективе такие матчи станут регулярными.