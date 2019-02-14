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14.02.2019 15:00
Рубрика: Спорт

Павел Мамаев открыл счет в первом футбольном матче в Бутырке

Текст: Владислав Куликов
Фото: Сергей Михеев

Павел Мамаев открыл счет в первом в истории футбольном матче арестантов следственного изолятора "Бутырка". После первого тайма счет 3-0 в пользу команды, за которую играет Павел Мамаев. На месте события находится корреспондент "РГ".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Мамаев посвятит матч в "Бутырке" своей жене

Игра проходит в формате мини-футбола. На поле две команды по шесть человек, все - заключенные, сидящие в одной камере.

Как рассказал "РГ" начальник СИЗО 2 "Бутырка" Сергей Телятников, Павел Мамаев специально был переведен в большую камеру, а площадка для игры в футбол включена в план надзора. Юридически футбольный матч проходит во время прогулки арестантов: каждый сиделец СИЗО имеет право на часовую прогулку. Всего сегодня запланировано три матча - играть будут три камеры. В перспективе такие матчи станут регулярными.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Скандал вокруг Кокорина и Мамаева РГ-Фото
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