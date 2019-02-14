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Экономика
14.02.2019 17:55
Текст: Ольга Игнатова

Пенсионный фонд заранее сообщит размер будущей пенсии

Пенсионный фонд России готовится запустить проект "Моя пенсия", который поможет россиянам узнать примерный размер их будущих пенсий.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Об этом глава фонда Антон Дроздов рассказал на Российском инвестиционном форуме в Сочи. По его словам, через это приложение фонд намерен рассказывать россиянам о том, какую бы они получили пенсию, если бы они работали в том же объеме, что и сейчас, и что надо сделать, чтобы за оставшееся время получить максимально возможную выгоду от пенсионного страхования.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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Впрочем, на сайте ПФР и сейчас есть "Пенсионный калькулятор", с помощью которого можно рассчитать будущие выплаты и понять, что нужно делать, чтобы увеличить размер пенсии.

Прежде всего, можно узнать, сколько пенсионных баллов человек сможет получить в 2019 году. Для этого достаточно указать размер ежемесячной заработной платы до вычета НДФЛ. В нынешнем году, как ранее поясняли "РГ" в Пенсионном фонде, для назначения страховой пенсии по старости необходимо соблюсти минимальные требования: иметь 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.

Но чем больше зарплата, тем больше будет начисляться пенсионных баллов и, соответственно, увеличится будущяя пенсия. Например, если ежемесячная зарплата человека составляет 50 тысяч рублей в месяц, то за год он сможет заработать 5,22 балла, а если 70 тысяч рублей в месяц, то набежит уже 7,3 балла. Максимальное количество баллов, которое можно заработать - 9,13. Для этого нужно иметь зарплату в 95 тысяч рублей в месяц. Стоимость одного пенсионного балла в 2019 году - 87,24 рубля.

Рассчитывается страховая пенсия по старости по следующей формуле: сумма накопленных пенсионных баллов умножается на стоимость одного пенсионного балла в году назначения страховой пенсии, прибавляется сумма фиксированной выплаты (в 2019 году размер фиксированный выплаты составляет 5334 рубля 19 копеек).

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При расчете возможного размера страховой пенсии с помощью "Пенсионного калькулятора" нужно указать, помимо зарплаты или дохода в качестве самозанятого гражданина, продолжительность трудового (страхового) стажа, сроки военной службы по призыву, сроки ухода за ребенком или инвалидом (если такие периоды имели место или предполагаются), а также возможность обращения за назначением пенсии позже достижения установленного пенсионного возраста.

К примеру, если женщина родилась в 1970-х годах, у нее один ребенок, с которым она пробыла в декрете до 1,5 лет, нет иждивенцев, она ежемесячно получает около 70 тысяч рублей, готова наработать стаж не менее 35 лет, то ее пенсия составит около 30 тысяч рублей в месяц (на момент выхода на заслуженный отдых). Но если она при этом обратится за пенсией не сразу после достижения пенсионного возраста, а лет через пять, то размер пенсии будет уже на 10 тысяч рублей больше.