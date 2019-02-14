Пенсионный фонд заранее сообщит размер будущей пенсии

Пенсионный фонд России готовится запустить проект "Моя пенсия", который поможет россиянам узнать примерный размер их будущих пенсий.

Об этом глава фонда Антон Дроздов рассказал на Российском инвестиционном форуме в Сочи. По его словам, через это приложение фонд намерен рассказывать россиянам о том, какую бы они получили пенсию, если бы они работали в том же объеме, что и сейчас, и что надо сделать, чтобы за оставшееся время получить максимально возможную выгоду от пенсионного страхования.

Впрочем, на сайте ПФР и сейчас есть "Пенсионный калькулятор", с помощью которого можно рассчитать будущие выплаты и понять, что нужно делать, чтобы увеличить размер пенсии.

Прежде всего, можно узнать, сколько пенсионных баллов человек сможет получить в 2019 году. Для этого достаточно указать размер ежемесячной заработной платы до вычета НДФЛ. В нынешнем году, как ранее поясняли "РГ" в Пенсионном фонде, для назначения страховой пенсии по старости необходимо соблюсти минимальные требования: иметь 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.

Но чем больше зарплата, тем больше будет начисляться пенсионных баллов и, соответственно, увеличится будущяя пенсия. Например, если ежемесячная зарплата человека составляет 50 тысяч рублей в месяц, то за год он сможет заработать 5,22 балла, а если 70 тысяч рублей в месяц, то набежит уже 7,3 балла. Максимальное количество баллов, которое можно заработать - 9,13. Для этого нужно иметь зарплату в 95 тысяч рублей в месяц. Стоимость одного пенсионного балла в 2019 году - 87,24 рубля.

Рассчитывается страховая пенсия по старости по следующей формуле: сумма накопленных пенсионных баллов умножается на стоимость одного пенсионного балла в году назначения страховой пенсии, прибавляется сумма фиксированной выплаты (в 2019 году размер фиксированный выплаты составляет 5334 рубля 19 копеек).

При расчете возможного размера страховой пенсии с помощью "Пенсионного калькулятора" нужно указать, помимо зарплаты или дохода в качестве самозанятого гражданина, продолжительность трудового (страхового) стажа, сроки военной службы по призыву, сроки ухода за ребенком или инвалидом (если такие периоды имели место или предполагаются), а также возможность обращения за назначением пенсии позже достижения установленного пенсионного возраста.

К примеру, если женщина родилась в 1970-х годах, у нее один ребенок, с которым она пробыла в декрете до 1,5 лет, нет иждивенцев, она ежемесячно получает около 70 тысяч рублей, готова наработать стаж не менее 35 лет, то ее пенсия составит около 30 тысяч рублей в месяц (на момент выхода на заслуженный отдых). Но если она при этом обратится за пенсией не сразу после достижения пенсионного возраста, а лет через пять, то размер пенсии будет уже на 10 тысяч рублей больше.