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14.02.2019 13:47
Рубрика: Власть

Песков сравнил с "рэкетом" новый законопроект США по санкциям

Текст: Кира Латухина

В Кремле не надеются на скорое улучшение отношений с США с учетом настроений в Вашингтоне и "оголтелой русофобии" - многие положения санкционных законопроектов граничат с рэкетирством и противоречат правилам международной торговли.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

"Теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", - считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но в данном случае, с учетом настроений в Конгрессе США, надеяться на какое-то улучшение наших двусторонних отношений или хотя бы на устойчивую ремиссию болезни русофобии в данный момент не приходится", - констатировал представитель Кремля, комментируя новый законопроект о санкциях.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Мы видим проявления этой болезни, это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, она не основывается на экспертных данных, иначе в подобных законопроектах не говорилось бы о какой-то дестабилизирующей роли России в Сирии, а, наоборот, признавалась бы решающая и ключевая роль России в спасении региона от терроризма", - продолжил Песков.

Многие авторы подобных законодательных инициатив не понимают, о чем идет речь и находятся в плену русофобских эмоций, заметил представитель Кремля. "Но не все так просто. За этим проявлением эмоций стоит абсолютно конкретный прагматичный торговый подход, напористый, не имеющий ничего общего с международными торговыми правилами. Подход, иногда граничащий с рэкетирством", - сравнил он.

"Я имею в виду положения законопроектов, направленные на срыв энергопроектов российских компаний, на подрыв деятельности российских банков с госучастием, - уточнил пресс-секретарь президента. - Это ни что иное, как просто попытка мерами нечестной конкуренции вытеснить конкурентные российские компании с рынка и расчистить таким образом место там для американского бизнеса и американской продукции",

В Кремле это называют неприемлемым. "Считаем, что подобные действия потенциально могут идти вразрез с общепризнанными правилами международной торговли и иметь очень пагубные последствия, - предостерег Песков. - Я уже не говорю о возможных негативных последствиях для и без того находящихся в плачевном состоянии российско-американских отношений".

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