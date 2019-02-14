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14.02.2019 13:04
Рубрика: Власть

Песков заявил о мерах правительства против "рэкетирских" санкций США

Текст: Кира Латухина
Российская экономика показывает рост, несмотря на санкции, и правительство приняло эффективные защитные меры для защиты от "рэкетирских" нападок. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект сенаторов США о новых санкциях.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Мы неоднократно говорили, что а) - наша экономика давно живет под теми или иными санкциями; б) - наша экономика научилась сохранять макроэкономическую стабильность в условиях этих санкций", - напомнил Песков. "И с) - наша экономика научилась обеспечивать рост в целом ряде областей, несмотря на подобные несправедливые ограничительные меры", - отметил он.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Поэтому определенная резистентность у нашей экономики уже возникла, и кроме того - правительство уже разработало и предприняло ряд эффективных мер с тем, чтобы хеджироваться (застраховаться - прим. "РГ") от подобных возможных рэкетирских нападок", - заключил представитель Кремля.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Санкции и антисанкции Россия и США
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