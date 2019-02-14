Почта банк: Рынок розничного кредитования демонстрирует рост

Георгий Горшков, первый заместитель президента-председателя правления Почта банк рассказал в интервью "Российской газете" о тенденциях розничного кредитования.

"По итогам 2018 года розничный кредитный портфель вырос на 23% по сравнению с 2017 годом, существенную долю в портфеле заняла ипотека, - пояснил Георгий Горшков. - Если раньше основная часть розничных кредитов приходилась на кредиты наличными, то сейчас этот сегмент уступил лидерство ипотеке, что говорит о том, что наши граждане инвестируют в свое будущее".

Вместе с этим, количество просроченных потребительских кредитов в 2018 году находилось на самом низком уровне за последние 10 лет, что также является позитивным фактором.

На рост розничного кредитного портфеля повлияло снижение инфляции, а также снижение ключевой ставки ЦБ. Однако еще одним немаловажным фактором, по словам Георгия Горшкова, стало увеличение конкуренции на рынке розничного кредитования.

"На сегодняшний день рынок розничного кредитования является самым конкурентным в нашей стране, - заявил Георгий Горшков. - Поэтому средние ставки по кредитам снизились примерно на 1%. При этом снижение сопровождалось ростом объема кредитования".