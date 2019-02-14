Politico: Блумберг готов потратить 500 миллионов на борьбу с Трампом

Экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг готов вложить 500 миллионов долларов собственных средств, чтобы не дать президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

Такую информацию публикует Politico, ссылаясь на осведомленные источники в Демократической партии. Издание утверждает, что в случае участия Блумберг использует полмиллиарда долларов на свою кампанию во время первичных выборов 2020 года. Если же он откажется участвовать в президентской гонке, то потратит данную сумму на беспрецедентную информационную кампанию в поддержку кандидата от демократов, пишет РИА Новости. О своем участии в праймериз Демократической партии Блумберг еще не объявлял.

Съезд демократов, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится в июле 2020 года. Республиканцы проведут свой съезд в августе будущего года. Отметим, что 59-е выборы президента США состоятся третьего ноября 2020 года. Ожидается, что Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии.