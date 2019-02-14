Польша и США подписали контракт на поставку 20 ракетных систем HIMARS

США и Польша подписали в среду контракт на поставку американских ракетных систем HIMARS. В церемонии приняли участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак и вице-президент США Майкл Пенс.

Блащак отметил, что польская армия получит те же ракеты, которые стоят на вооружении и американской армии. Подчеркивается, что РСЗО HIMARS обеспечат Польше безопасность и усилят боевые возможности страны.

Стоимость контракта - 414 миллионов долларов. В соответствии с ним Варшава получит 20 ракетных пусковых установок HIMARS и боеприпасы. В эту сумму также входит доставка комплексов и обучение специалистов, пишет РИА Новости.

Ракетный комплекс HIMARS способен поражать цели на расстоянии до 300 километров. Пусковая установка размещается на легком бронированном грузовике. Подобные ракетные комплексы использует ряд стран НАТО. В 2011 году РСЗО HIMARS были поставлены на вооружение армии Сингапура.