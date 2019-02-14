Новости

Продюсер BBC заявил о постановочных съемках после "химатаки" в Сирии 01:53
Нетаньяху проговорился о желании начать войну с Ираном 01:49
Новый кроссовер Kia заметили на тестах 01:46
Американскую экс-разведчицу обвинили в шпионаже на Иран 01:33
Польша и США подписали контракт на поставку 20 ракетных систем HIMARS 01:12
Конгрессмены США призвали освободить Гуайдо от выплаты долга России 00:52
NASA объявило о завершении 15-летней миссии марсохода Opportunity 00:38
Под Москвой двое детей упали с крыши поезда 00:19
В московском метро пассажир погиб под поездом 00:13
Додон отказался подписывать указ об отзыве посла Молдавии в России 00:05
Александр Кибовский и Игорь Бутман рассказали о будущем российского джаза 00:00
Французы назвали Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола 13.02.2019
Вашингтон не увидел следов присутствия российских военных в Венесуэле 13.02.2019
Глава генштаба Ирана обсудит в Сочи военное сотрудничество с РФ 13.02.2019
В аварии с автобусом в Северной Македонии погибли не менее 13 человек 13.02.2019
СМИ: Сенат США готовит новые санкции против банков и энергетики РФ 13.02.2019
Валентина Матвиенко предложила сенаторам переплыть Волгу 13.02.2019
Под Москвой поезд сбил двоих подростков 13.02.2019
Во Франции разоблачили сообщество журналистов для травли коллег 13.02.2019
В Иране объявлен трехдневный траур по жертвам теракта против военных 13.02.2019
С арестованного в Осло гражданина РФ сняли обвинение в терроризме 13.02.2019
В Москве мастер по вызову изнасиловал журналистку 13.02.2019
РФ заплатила в бюджет ООН и миротворцев почти 150 миллионов долларов 13.02.2019
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных 13.02.2019
Число жертв атаки смертников в Иране выросло до 41 человека 13.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
14.02.2019 01:12
Рубрика: В мире

Польша и США подписали контракт на поставку 20 ракетных систем HIMARS

Фото: EPA/FRANCIS R. MALASIG Фото: EPA/FRANCIS R. MALASIG
Фото: EPA/FRANCIS R. MALASIG

США и Польша подписали в среду контракт на поставку американских ракетных систем HIMARS. В церемонии приняли участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак и вице-президент США Майкл Пенс.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Российская армия перейдет на новые системы залпового огня

Блащак отметил, что польская армия получит те же ракеты, которые стоят на вооружении и американской армии. Подчеркивается, что РСЗО HIMARS обеспечат Польше безопасность и усилят боевые возможности страны.

Стоимость контракта - 414 миллионов долларов. В соответствии с ним Варшава получит 20 ракетных пусковых установок HIMARS и боеприпасы. В эту сумму также входит доставка комплексов и обучение специалистов, пишет РИА Новости.

Ракетный комплекс HIMARS способен поражать цели на расстоянии до 300 километров. Пусковая установка размещается на легком бронированном грузовике. Подобные ракетные комплексы использует ряд стран НАТО. В 2011 году РСЗО HIMARS были поставлены на вооружение армии Сингапура.

В мире США В мире Европа Польша
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили проекты в сфере энергетики и торговли
ФНС назвала причину проверки крупных агрохолдингов
Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1"
Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг Александра Друзя
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных